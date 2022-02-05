Кемерово, , 08:56 — REGNUM Решение о достройке Крапивинской ГЭС будет приниматься после общественных слушаний. Кузбассовцам покажут результаты экспертиз по экономической целесообразности объекта и оценке его воздействия на окружающую среду. Об этом сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Крапивинская ГЭС Администрация правительства Кемеровской области

Общественные обсуждения пройдут уже в феврале. О дате и месте проведения будет сообщено позже. Власти пообещали, что вопросы, замечания и предложения будут зарегистрированы и тщательно проанализированы.

По данным специалистов всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева (Санкт-Петербург), строительная часть сооружения находится в удовлетворительном состоянии, что позволяет завершить гидроузел. «Ленгидропроект» сейчас разрабатывает материалы по оценке воздействия на окружающую среду от строительства. Работа будет готова в первом квартале 2022 года. По предвариельным выводам, подтверждается положительное воздействие водохранилища на социальную, экологическую и экономическую сферы не только Кемеровской области, но и Томской.

Напомним, о целесообразности завершения Крапивинского гидроузла начали рассуждать ещё в 2019 году. При этом работы по консервации были прекращены в 1991 году и есть потенциальная опасность разрушения недостроенной плотины.