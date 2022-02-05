Иркутск, 5 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 5 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7686 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 181 202 (+2657 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

Госпитализированы 3736 (+132 за сутки). Это на 104 пациента меньше, чем накануне.

В то же время излечились 155 855 пациентов (+497 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 613 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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