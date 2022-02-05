Хетафе, Испания, , 08:46 — REGNUM Футбольный клуб «Хетафе» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду из Валенсии «Леванте» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Игра состоялась на поле стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль турецкий форвард «Хетафе» Энес Унал (1-я и 29-я минуты) и полузащитник Карлес Аленья (90+4-я).

Отметим, по итогам мачта в активе «Марселя» стало 25 очко, что позволило клубу подняться на 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Леванте» 11 очков и двадцатая последняя позиция.