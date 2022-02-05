Эр-Рияд, 5 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Пакет акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco, принадлежащих властям Саудовской Аравии, может быть продан за $50 млрд. Об этом 4 февраля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Руководство королевства собирается завершить сделку к концу 2022 года или к началу 2023 года. Указанная доля составляет 2,5% всех акций компании. Отмечается, что продажа акций вплетется частью стратегии саудовских властей, направленной на диверсификацию экономики государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр связи и информационных технологий королевства Саудовской Аравии Абдалла ас-Саваха объявил, что королевство планирует выделить $6,4 млрд на развитие технологий будущего.