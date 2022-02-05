Порт-о-Пренс, , 08:44 — REGNUM Члены Сената Гаити потребовали от премьер-министра Ариэля Анри, более шести месяцев возглавляющего правительство после убийства президента Жовенеля Моиза, сложить свои полномочия с 7 февраля, даты окончания президентского срока погибшего президента. Об этом 4 февраля сообщает портал Haiti24.

Ариэль Арни Twitter.com/ArielHenryPM

По его информации, парламентарии намерены создать комиссию для выработки решений по выводу страны из политического кризиса и подготовке условий для проведения выборов нового президента.

31 января самопровозглашённая Национальная переходная комиссия Гаити (CNT), сформированная представителями оппозиционных политических партий и общественных организаций, избрала бывшего управляющего Банком Республики Фрица Жана главой двухлетнего переходного правительства, задачами которого заявлено укрепление государственных институтов и разрешение охватившего страну глубокого политического, экономического и социального кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, выбранный оппозицией на должность временного президента Гаити Фриц Жан заявил о намерении достичь полного соглашениями со всеми силами страны, кроме правительства премьер-министра Ариэля Анри.

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