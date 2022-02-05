Вашингтон, 5 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Грег Локк — пастор и сторонник теории заговора — организовал сожжение книг для своей общины в городе Маунт-Джулиет (штат Теннесси, США), передает The Guardian.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга

Перед сожжением он выступил с проповедью, в которой призвал прихожан бросать в огонь книги ради борьбы «с демоническими влияниями».

«Я больше не буду связываться с ведьмами, я не буду связываться с колдовством», — заявил Локк.

«Акция» пастора привлекла большие толпы людей. Участники этого мероприятия бросали в костер копии серий книг «Сумерки», «Гарри Поттер» и др. издания.