Варшава, , 08:39 — REGNUM Журналист из Польши Анджей Кублик в статье для издания Gazeta Wyborcza, пишет, что Российская Федерация получит монополию на использование газопровода «Северный поток — 2» в том случае, если в странах Европейского союза усугубится дефицит газа из-за сильных морозов.

Трубопровод «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

Кублик пишет, что ситуация с запасами газа в странах Евросоюза критическая — подземные хранилища в Германии, Австрии и Нидерландах якобы практически пусты. Если ударят сильные морозы, то ситуация с газом ещё больше обострится.

«Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья», — сказано в статье.

Кублик уверен, что Россия обязательно воспользуется ситуацией в своих целях. Вполне возможно, что этот кризис позволит запустить газопровод «Северный поток — 2"в обход евросоюзного газового законодательства и Россия будет монопольно использовать этот трубопровод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Германии приостановили процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» якобы потому, что трубопровод не соответствует евросоюзному законодательству.