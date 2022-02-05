Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Более 900 тыс. смертей из-за последствий коронавируса с начала пандемии выявили в США, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 в стране умерли 901 тыс. 388 человек. При этом за последние 4 недели зафиксировано свыше 60 тыс. летальных исходов. Примерно треть от всех случаев смерти пациентов с COVID-19 приходится на период с ноября 2020 г. по февраль 2021 г.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 76,4 млн американцев. На фоне распространения штамма «Омикрон» более 17 млн случаев заражения зафиксированы в последние 4 недели.

Ранее о замедлении в России темпов распространения штамма «Омикрон» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом в столице страны и в Санкт-Петербурге заражённых «Омикроном» много: более 80% среди случаев COVID-19 приходится именно на этот штамм.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Роспотребнадзора рассказала о темпах распространения «Омикрона»