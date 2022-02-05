Москва, , 08:34 — REGNUM Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в январе 2022 года упали на 3,7% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ),

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По данным АЕБ, в первый месяц 2022 года в России продано 91,7 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. В сравнении с январём 2021 года продажи упали на 3,55 тыс.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что особенно существенным оказалось падение продаж лёгких коммерческих автомобилей (на 15%) из-за снижения деловой активности. Он добавил, что тренд на снижение рынка может продлиться до середины 2022 года. Во втором полугодии эксперты АЕБ ожидают роста продаж.

Лидером по продажам новых легковых авто на российском рынке остаётся отечественная марка Lada. Второе и третье место по объёму поставок занимают южнокорейские бренды Kia и Hyundai. Замыкают четвёрку лидеров французская корорация Renault и японский производитель Toyota.

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