Берлин, , 08:32 — REGNUM Штраф в размере €55 млн могут наложить на мессенджер Telegram власти Германии по результатам расследования двух дел, 4 февраля сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на министерство юстиции ФРГ.

Telegram и его судьбы Иван Шилов © ИА REGNUM

Одна из претензий касается отсутствия «легко узнаваемых и открытых способов уведомления о незаконном контенте», в том числе по разжиганию ненависти и травле. Второе дело связано с отсутствием в штате Telegram сотрудника, уполномоченного взаимодействовать с немецкими судебными органами. Первое нарушение предполагает штраф до €50 млн, а второе — €5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января министр внутренних дел ФРГ Нэнси Файзер предупредила, что, если мессенджер Telegram продолжит игнорировать законы Германии, то он может быть заблокирован на всей территории страны.

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