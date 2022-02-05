Еманжелинск, Челябинская область, 5 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Еманжелинском районе Челябинской области при пожаре погибла трёхлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фото: Прокуратура Челябинской области После пожара

Трагедия произошла в посёлке Зауральский. Ещё один ребёнок — 11-месячный — выжил.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также прокуратура проверяет исполнение органами системы профилактики требований законодательства и полноту проводимой ими работы с семьёй.