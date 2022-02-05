Марсель, Франция, , 08:27 — REGNUM Футбольный клуб «Марсель» уверенно обыграл команду «Анже» в матче 23-го тура чемпионата Франции. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра состоялась на поле стадиона «Велодром» в Марселе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Счет в матче открыли гости голом полузащитника Анжело Фюльжини (8-я минута), после чего также отличился алжирский хавбек «Анже» Набиль Бенталеб (11-я), удвоивший счет и преимущество гостевой команды.

Однако на этом футбольная фортуна отвернулась от «Анже» и последовавшие за этим пять голов «Марселя» в исполнении оформившего в матче хет-трик польского нападающего Аркадиуша Милика (18-я, 70-я и 78-я минуты), бразильского полузащитник Жерсона (21-я) и турецкого хавбека Дженгиза Ундера (85-я), принесли победу хозяевам.

Отметим, по итогам мачта в активе «Марселя» стало 43 очка, что позволяет клубу занимать второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. У «Анже» 29 очков и двенадцатая строчка.