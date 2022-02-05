Москва, , 08:26 — REGNUM Анатолий Антонов — посол РФ в США, отвечая на вопрос Newsweek, объяснил цель обвинений Запада в адрес РФ из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину.

«Вашингтон будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина … станет жертвой «российской агрессии», но вышла незадача … никакого нападения нет. Видимо, для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных с кощунственными и голословными обвинениями», — приводятся его слова в аккаунте посольства РФ в Facebook.

Сообщения западных СМИ о провокациях представляют собой часть информационной войны, РФ же не собирается ни на кого нападать, подчеркнул он.

Ранее ряд западных СМИ сообщили: по данным разведки США, РФ намеревается выпустить фейковое видео, на котором будут продемонстрированы якобы украинские провокации на территории РФ.