Москва, , 08:20 — REGNUM Оттепель с температурой на 8−10 градусов выше климатической нормы и небольшие осадки ожидаются в центральной части Европейской России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

Такая погода обусловлена «пульсацией исландского климатического центра образования циклонов». Очередные циклоны направились к центру Европейской России и благодаря этому обстоятельству температура в регионе будет наблюдаться выше климатической нормы на 8−10 градусов.

Ночью в центре Европейской части РФ ожидается +1…-6 градусов, днём — около 0, а в отдельные дни до +3. При этом в течение недели с большой вероятностью возможны осадки.

8 и 9 февраля ожидается умеренный снегопад, температура воздуха будет около 0.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на текущей неделе

Читайте развитие сюжета: 5 февраля в Москве будет до −7 °C