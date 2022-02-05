Москва, 5 февраля 2022, 08:20 — REGNUM Оттепель с температурой на 8−10 градусов выше климатической нормы и небольшие осадки ожидаются в центральной части Европейской России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910
Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

Такая погода обусловлена «пульсацией исландского климатического центра образования циклонов». Очередные циклоны направились к центру Европейской России и благодаря этому обстоятельству температура в регионе будет наблюдаться выше климатической нормы на 8−10 градусов.

Ночью в центре Европейской части РФ ожидается +1…-6 градусов, днём — около 0, а в отдельные дни до +3. При этом в течение недели с большой вероятностью возможны осадки.

8 и 9 февраля ожидается умеренный снегопад, температура воздуха будет около 0.

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