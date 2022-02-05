Москва, 5 февраля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Оттепель с температурой на 8−10 градусов выше климатической нормы и небольшие осадки ожидаются в центральной части Европейской России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

Такая погода обусловлена «пульсацией исландского климатического центра образования циклонов». Очередные циклоны направились к центру Европейской России, и благодаря этому обстоятельству температура в регионе будет наблюдаться выше климатической нормы на 8−10 градусов.

Ночью в центре европейской части РФ ожидается +1… — 6 градусов, днём — около 0, а в отдельные дни до +3. При этом в течение недели с большой вероятностью возможны осадки.

8 и 9 февраля ожидается умеренный снегопад, температура воздуха будет около 0.