Москва, , 08:17 — REGNUM Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале 2022 года.

По данным исследования сервиса «Работа.ру», в данном списке лидирует должность руководителя отдела тестирования с зарплатой до 250 тыс. рублей. Соискателю необходимо иметь техобразование, профильные компетенции, и опыт руководства отделом от 2-х лет.

Также высокооплачиваемая вакансия — главы отдела охраны труда (зарплата — 200 тыс. рублей). Мидл-разработчик на бэкэнд с опытом работы от 2-х лет может работать удаленно и получать от 150 тыс. рублей.

Еще одна ваканци — должность менеджера IT-продукта в сфере дополненной реальности (от 120 тыс. рублей). Замыкает список должность юриста в сфере логистики (от 110 тыс. рублей).