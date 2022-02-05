Мадрид, , 08:16 — REGNUM Мадридский баскетбольный клуб «Реал» разгромил санкт-петербургскую команду «Зенит» в матче матч регулярного чемпионата Евролиги. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол

Игра состоялась на паркете площадки «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде и закончилась победой гостей со счетом 85:64.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался американский форвард «Зенита» Алекс Пойтресс, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 21 очком и девятью подборами.

У «Реал» наиболее результативными оказались защитник Серхио Льюль и французский форвард Гершон Ябуселе, каждый из которых набрал во встрече по 13 очков.

Отметим, в следующем матче «Реал» 8 февраля на выезде встретится со стамбульским клубом «Фенербахче», а «Зенит» 10 февраля также в гостях сыграет с берлинской командой «Альба».