Москва, 5 февраля 2022, 08:12 — REGNUM Михаил Ульянов — постпред РФ при международных организациях в Вене — заявил, что восстановление исключений из санкций США замедлят ядерную программу Ирана.
«Четкие положения ядерной сделки Ирана совершенно неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США остается ведущим фактором продвижения иранской ядерной программы», — написал дипломат в Twitter.
По его словам, восстановление исключений, вероятно, может замедлить ядерную программу Ирана.
Ранее администрация США решила восстановить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана. Но Вашингтон не считает эту меру уступкой Тегерану, отметили в Госдепартаменте США.
«Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу нераспространения…», — отметил представитель дипведомства США.