Хасанский район, Приморский край, , 08:10 — REGNUM В Приморском крае на площади одна тысяча гектаров локализовали крупный природный пожар, который в ночь на 4 февраля возник на полях Хасанского района вблизи посёлка Зарубино. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

Пал сухой травы 22.mchs.gov.ru

пресс-служба правительства Приморского края «Площадь пожара составляет примерно тысячу гектаров, он локализован. Угрозы населённым пунктам нет».

В настоящее время площадь активного горения составляет около 150 гектаров, на остальных участках сухая трава уже выгорела. В тушении огня участвуют более 20 пожарных и сотрудников лесохраны, задействовано несколько единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе загорелись поля. Пал тушат сотрудники Приморской авиабазы и МЧС, угрозы населенным пунктам нет.

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