Манчестер, Великобритания, 5 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» уступил команде «Мидлсборо» в матче 1/16 Кубка Англии. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Игра состоялась на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась в серии пенальти в пользу гостей.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. На гол форварда «МЮ» Джейдона Санчо (25-я минута), гости ответили забитым мячом полузащитника Мэтти Крукса (64-я).

Добавочное время прошло без удачных штурмов ворот, а в серии пенальти точнее оказались гости, в составе хозяев свою попытку не смог реализовать шведский форвард Энтони Эланга.

Также португальский нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не забил пенальти в ворота соперника, назначенный на 20-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Мидлсборо» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «МЮ» выбыл из турнира.