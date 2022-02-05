Москва, 5 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили заправку грузового космического корабля «Прогресс МС-19» компонентами топлива и сжатыми газами. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Космический корабль «Прогресс»

Операция по заправке баков завершена 4 февраля. После возвращения с заправочной станции корабль доставлен в монтажно-испытательный комплекс для завершения предстартовой подготовки.

«Прогресс МС-19» доставит на Международную космическую станцию около 1600 кг оборудования и материалов. Также в баках корабля на МКС будет доставлено 430 кг топлива дозаправки, 420 литров воды и 40 кг сжатого азота.

В состав полезной нагрузки грузового корабля входят укладки для оснащения нового российского лабораторного модуля «Наука». Среди оборудования для научной программы станции в Роскосмосе выделили укладки для экспериментов «Пилот-Т», «Биодеградация», «Асептик», «Фотобиореактор» и «Биомаг-М». Эти эксперименты направлены на изучение воздействия условий космического полёта на организм космонавтов, разработку новых материалов для космических аппаратов и технологии производства фармакологических продуктов в условиях микрогравитации.

Пуск корабля «Прогресс МС-19» будет осуществляться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а». Старт назначен на 15 февраля 2022 года.