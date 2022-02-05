Медногорск, Оренбургская область, 5 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Медногорска Оренбургской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области На месте ДТП в Медногорске

Авария произошла утром 4 февраля. Автомашина «Мазда-Демио», которой управлял 31-летний гражданин, сбила женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. С различными травмами её госпитализировали, и в больнице она скончалась.

По факту ДТП проводится проверка. По её результатам стражи порядка примут соответствующее процессуальное решение.