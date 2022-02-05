Киев, , 08:01 — REGNUM Список, в котором были указаны конкретные пожелания в области военной поддержки, направили власти Украины в Германию. Об этом 5 февраля сообщило агентство dpa в своём Twitter.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что до этого Украина долго жаловалась на непредоставление ей военной помощи для противостояния с Россией. Теперь же она посылает сформированный «список пожеланий» в Берлин.

Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине современные системы ПВО и военные корабли. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости поставок на Украину оружия.

Заявления о готовящемся военном вторжении России на Украину неоднократно опровергались в Москве. В российском МИД отметили, что заявления западных стран о якобы агрессии России в отношении Украины — это опасно и смешно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никого не касается и никому не угрожает.

Ранее ИА REGNUM сообщило о направлении Канадой на Украину самолёта с грузом нетлетального оружия.

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