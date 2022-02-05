Стамбул, Турция, , 07:58 — REGNUM Житель турецкого города Стамбул Музаффер Каясан уже 14 месяцев не выходит из карантина из-за того, что каждый раз сдает только положительный тест на заражение коронавирусом. Об этом 4 февраля передал телеканал NTV.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

56-летний мужчина страдает от лейкемии. Он заболел COVID-19 в ноябре 2020 года и за прошедший период сдал в общей сложности 78 ПЦР-тестов. За все это время Каясан не видел родных и близких из-за необходимости соблюдать изоляцию.

Медики сообщили, что иммунная система пациента сильно ослабла после пересадки костного мозга и его жизнь поддерживается за счет препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск повторного инфицирования «Омикроном» в пять раз больше, чем в случае заражения другими штаммами коронавируса.

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