Оренбург, 5 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Оренбурге окончено следствие по уголовному делу о хищении у 85 жителей региона более 5 млн рублей под предлогом установки гражданам ПВХ конструкций. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Домье Оноре. Поймать мошенника

Обвиняемым в мошенничестве является 40-летний местный житель. Ему вменяют 18 преступных эпизодов. Свою деятельность руководитель одного из ООО вёл с января 2018-го по август 2019 года. Он заключал с населением договоры, не собираясь исполнять обязательства, за которые получил от граждан деньги.

Обвиняемому грозит до 10 лет колонии. Пока он находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела переданы прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.