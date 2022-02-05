Кабул, , 07:53 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи на территории Афганистана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Zeml.info

Сообщается, что эпицентр землетрясение находился в 204 километрах к востоку от Кундуза. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 200 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Также неизвестно, ощутили ли подземные толчки жители близлежащих населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его очаг находился в 71 километре от Бантена на глубине десяти километров. по предварительным данным, пострадавших не было.