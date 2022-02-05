Лондон, 5 февраля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Максимальное число номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2022 году получил фантастический фильм «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва. Об этом сообщается на сайте премии.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Новая экранизация романа Фрэнка Герберта номинирована на главную награду премии в категории «Лучший фильм». Также «Дюна» претендует на победу в номинациях за лучший сценарий, монтаж, дизайн костюмов, звук, работу оператора, костюмеров и художника-постановщика.

В категории «Лучший фильм» на премию номинированы «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Белфаст» Кеннета Браны, «Не смотрите наверх» Адама Маккея и «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона. Победители будут объявлены 13 марта 2022 года.

Премия BAFTA присуждается с 1947 года. Вручаемые победителям статуэтки в виде бронзовых масок являются высшей кинонаградой Великобритании.