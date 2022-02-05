Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Посольство РФ в Вашингтоне обвинило Неда Прайса — руководителя пресс-службы Госдепартамента США — в двойных стандартах из-за его реакции на закрытие телеканала Deutsche Welle в Москве.

«Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил спутниковое … вещания каналу RT DE?», — напомнили в диппредставительстве.

Ранее Прайс вступился за DW: «США осуждают решение правительства РФ закрыть московское бюро DW».

3 февраля МИД РФ объявил о санкциях против DW в ответ на действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

Закрытие в Москве офиса немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Некоторые комментаторы отмечают, что помимо этого СМИ существуют и другие, которые, по мнению граждан, осуществляют не менее деструктивную пропагандистскую работу, направленную против действующего руководства РФ.

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