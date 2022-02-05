Углегорск, Сахалинская область, , 07:40 — REGNUM Один человек погиб в результате схода лавины на территории ООО «Солнцевский угольный разрез» в городе Углегорск Сахалинской области. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Лавина Simon

Ранее сообщалось, что под снежными завалами могут находиться два человека. В результате поисково-спасительной операции одного из них удалось обнаружить живым. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавший госпитализирован.

После обнаружения тела второго человека спасательные работы были завершены. В опреации принимали участие 77 человек и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января при сходе лавины на шоссе Карадж — Чалус в иранской провинции Альборз один человек погиб и еще двое получили ранения.

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