Нижегородская область, 1 апреля, 2010, 16:40 — ИА Регнум. Стоимость реконструкции Канавинского моста - одного из четырех мостов, связывающих заречную и нагорную части Нижнего Новгорода через реку Оку, который частично закрывается с 3 апреля 2010 года, оценивается не менее чем в 3 млрд. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом сообщил вице-мэр города Сергей Гладышев на пресс-конференции 1 апреля.

По его словам, скорее всего источником финансирования проекта станет не только городской бюджет, но и областной и федеральный бюджеты.

"Это масштабный проект, фактически будет построен новый мост", - добавил Гладышев.

Он также сообщил, что проектирование завершится к августу текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM Новости, ранее администрация Нижнего Новгорода рассчитывала, что стоимость реконструкции Канавинского моста составит 1,2 млрд. рублей.