Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Bloomberg на своем сайте выпустило заголовок о «вторжении» РФ на Украину, а затем признало ошибку и удалило его.

«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «РФ вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16:00 (00:00 мск 5 февраля) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — отмечается в сообщении.

Ошибочный заголовок убрали, а обстоятельства совершения данной ошибки расследуются.

Украина и Запад часто заявляют якобы об усилением «агрессивных действий» со стороны РФ у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и не собирается нападать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» — «и смешно, и опасно».

Международная федерация журналистов призвала страны Европы не использовать СМИ в качестве оружия в ситуации полкризиса между Украиной и РФ и соблюдать право на информацию. Федерация напомнила о праве на неограниченный доступ к информации как об одном из фундаментальных прав, и призвала власти стран ЕС не использовать СМИ в качестве поля для «политического футбола».

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