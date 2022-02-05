Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Бывший вице-президент США Майк Пенс пояснил, по какой причине он не смог отменить результаты президентских выборов в стране. Об этом 4 февраля сообщает Bloomberg.

Майкл Пенс Chinhkhiviet.net

Пенс отметил, что слышал упрёки экс-президента США Дональда Трампа в свой адрес. Бывший американский лидер заявил, что Пенс якобы имел право отменить результаты президентских выборов, которые состоялись в 2020 году.

Пенс заявил, что Трамп ошибается.

«Я не имел права отменять выборы. Президентство принадлежит американскому народу и только американскому народу», — пояснил Пенс.

Также бывший вице-президент США отметил, что он гордится тем, что «выполнил свою клятву поддерживать и защищать Конституцию США», несмотря на произошедшие беспорядки и штурм здания Конгресса сторонниками Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп обвинил администрацию действующего президента Джозефа Байдена в разрушении страны всего за год.

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