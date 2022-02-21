09:05 05.02.2022

Главные события Олимпиады-2022 в Пекине на утро, 5 февраля:

[[[list-0]]]

Цитата truekpru.

«Примерно четыре года назад я захотела расписать оружие под гжель. В питерской компании я заказала трафареты и четыре года искала компанию, которая сможет мне это покрасить. Все отказывались, говорили, что это очень сложно», — рассказывает Елена.

Напомним, сборная России обыграла Украину со счётом 3:2 и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу.

«Мы всем сердцем болеем за наших спортсменов и ждем новых свершений и побед! Хоть они и выступают под флагом Олимпийского комитета России, мы должны оказать максимальную поддержку нашим чемпионам!».

Пакет из 16 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов был принят в рамках визита Владимира Путина в Китай.

Глава Калмыкии Бату Хасиков вместе с земляками пожелал сборной России ярких побед в Пекине, несмотря на те условия, в которых пройдут спортивные состязания.

На Олимпийских играх в Пекине за сутки выявили 55 новых случаев заражения COVID-19. При этом на Олимпиаде соблюдают строгие меры безопасности — роботы распыляют дезинфицирующие средства, все участники и персонал ежедневно сдают ПЦР-тесты, а бармены и официанты носят маски и защитные костюмы.

Сборная России выходит в финал чемпионата Европы по футзалу, обыграв в тяжелейшем полуфинале сборную Украины со счётом 3:2.

В Омске в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Пекине растянули 20-метровый российский флаг.

Он добавил, что спортсменке на днях должны доставить велотренажёр и разрешить прогулки, хотя это и запрещено правилами.

«Хозяева реагируют адекватно — на завтрак появились йогурты, лосось. Стандартный гостиничный завтрак, чего уж там. Без изысков, но хотя бы разнообразие есть», — сообщил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Биатлонистке Валерии Васнецовой , находящейся сейчас в карантинном отеле в Пекине, изменили рацион после её жалоб на плохое питание.

Все российские прыгуны с трамплина прошли квалификацию Олимпийских игр в Пекине. За нашу сборную выступают Евгений Климов , Данил Садреев , Михаил Назаров и Роман Трофимов . Медали будут разыграны 6 февраля.

Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что правительство выплатит по четыре миллиона рублей спортсменам, завоевавшим золотые медали на зимней Олимпиаде в Пекине, вызвало споры в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 5 февраля в социальной сети Facebook.

Мы видели кадры из Пекина. Там стартовали зимние Олимпийские игры. Надо сказать, местами кадры были довольно забавные. Ну, например, во время шествия украинских спортсменов телекамера явила зрителям Владимира Путина , сидящего на трибунах. По Фрейду? Или юмор у телевизионщиков такой?

Китайцы объявляют на Олимпиаде российских спортсменов с именем и отчеством. Такой чести не удостоилась больше ни одна страна.

Подробности в материале: Среди приехавших на Олимпиаду в Пекин выявили 45 носителей коронавируса

За последние 24 часа среди приехавших на Олимпиаду в Пекин лиц было выявлено 45 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 февраля говорится в заявлении оргкомитета Игр.

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне 2×7,5 км на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине и эта награда стала первой в активе сборной России на этих Играх. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: Непряева о втором месте в скиатлоне на ОИ: настраивалась выдать максимум

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как ей удалось завоевать второе место в скиатлоне на дистанции 15 км на зимних Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Она рассказала об этом 5 февраля в эфире «Матч ТВ» после завершения гонки.

Старалась уже больше идти тактически. В спину идти полегче, и я пыталась сэкономить силы до последнего подъема. Больше рассчитывала на финишное ускорение. Трудно сказать, могла ли удержаться за Йохауг. Но если она убежала на 30 секунд, значит она явно сильнее».

Наталья Непряева о переломном моменте: «Был момент в конце классической дистанции, когда поймала небольшой просвет. Но рада, что смогла быстро переодеть лыжи и отыграть это отставание. А на коньковой дистанции чувствовала себя поувереннее. Поняла, что самочувствие позволяет догнать.

Подробности в материале: Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде

Российская сборная по биатлону стала обладательницей бронзовых наград в смешанной эстафете 4×6 км на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова о скандальных публикациях Bloomberg и Bild: много раз видели, как западники портят Олимпиаду, но это придумали настоящие извращенцы, готовые на всё.

Бронзовые награды сборной России по биатлону в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине — это великое достижение. Такое мнение 5 февраля высказал комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев .

Конькобежка из Нидерландов Ирен Схаутен стала победительницей на дистанции 3 тыс. метров на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Об этом: Биатлонист Серохвостов не будет выступать в индивидуальной гонке на ОИ

В индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине не будет принимать участие российский биатлонист Даниил Серохвостов . Об этом 5 февраля рассказал журналистам старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский .

Подробности в материале: Женская ОК России по хоккею обыграла Швейцарию со счетом 5:2

Женская сборная России по хоккею в первом матче зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года одержала победу над сборной Швейцарии со счетом 5:2. Игра прошла в «Государственном дворце спорта Пекина».

Российские спортсменки Софья Просвирнова и Елена Серегина прошли квалификацию в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 метров. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM .

5 февраля старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал состав из четырех спортсменов на индивидуальную гонку на Олимпийских играх 2022 года, которые проходят в Пекине (Китай).

Золотые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине заслуживали выиграть российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов . Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Читайте также: Женская сборная России по хоккею проиграла команде США на ОИ в Пекине

Женская сборная России по хоккею во втором матче зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года проиграла команде США. Встреча, прошедшая 5 февраля в Пекине, завершилась со счетом 0:5.

Сборная Китая по шорт-треку заняла первое место на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Олимпийская сборная Китая по шорт-треку завоевала золото в смешанной эстафете на зимних Олимпийских Играх, проходящих в этом году в Пекине. Второе и третье место соответственно заняли спортсмены из Италии и Венгрии.

У всех игроков сборной России по хоккею, результаты тестов на коронавирус которых были положительными, не подтвердилось заражение. Все хоккеисты сдали отрицательные тесты на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

Читайте также: Фигурист Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе на Олимпиаде

Второе место в произвольной программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине занял российский фигурист Марк Кондратюк . Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Об этом: Среди приехавших на Олимпиаду выявили 10 носителей коронавируса

За последние сутки среди приехавших на Олимпиаду в Пекин лиц было выявлено 10 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 февраля говорится в заявлении оргкомитета Игр.

Подробности в материале: Исполнительный директор МОК рассказал об условиях проживания атлетов из РФ

Исполнительный директор МОК признал, что жалобы на проживание в так называемых «ковидных отелях», куда спортсменов и других лиц, прибывших на Олимпиаду, помещают на карантин, поступали не только от российских, но и от немецких спортсменов. В настоящее время, по словам Дюби, оргкомитет Олимпийских игр и МОК предпринимают все усилия, чтобы ситуация не повторилась.

«Когда выходила на короткую программу, была очень напряжена. Я рада, что справилась, что каталась сегодня в свое удовольствие, что контролировала все движения, которые делаю. Надеюсь, я передала хоть какую-то частичку своей души судьям, зрителям и тренерам», — отметила фигуристка.

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на командном турнире Олимпиады-2022. Результат спортсменки — 90,18 балла. И благодаря этому успеху Россия в командном турнире Олимпиады обогнала США.

Принимающие участие в Олимпиаде в Пекине спортсмены считают райскими условия проживания на Играх. Об этом 6 февраля сообщил журналистам исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби .

08:37 06.02.2022

Главные события Олимпиады-2022 в Пекине на утро 6 февраля:

[[[list-1]]]

Цитата канала truekpru.

09:00 06.02.2022 Из-за неблагоприятных погодных условий соревнования горнолыжников по скоростному спуску на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине перенесены на другой день. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады. Об этом: Соревнования горнолыжников по скоростному спуску на ОИ в Пекине перенесли

09:17 06.02.2022 В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр на Национальном стадионе в Пекине («Птичье гнездо»). kremlin.ru.

09:34 06.02.2022 Актёр Бен Стиллер оценил выступление фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире в Пекине: «Моё уважение российскому фигуристу, который зажёг с программой «Иисус Христос — суперзвезда».

09:47 06.02.2022 Победительницей в слоупстайле на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине стала сноубордистка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Сноубордистка из Новой Зеландии Садовски победила в слоупстайле на ОИ

10:16 06.02.2022 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «За Россию выступают Даниил Серохвостов и Виктор Муштаков из Алтайского края! [[[list-2]]]

10:18 06.02.2022 В МОК признали, что спортсмены, помещённые на Олимпиаде в Пекине на карантин, оказались в плохих условиях. Исполнительный директор МОК Кристоф Дюби заверил, что комитет старается решить эти проблемы как можно быстрее: «Если возникает проблема, то мы связываемся с национальным комитетом, всеми заинтересованными сторонами и стараемся её решать. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям». Цитата RT.

10:31 06.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева мотивирует других спортсменов сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение 6 февраля высказал в беседе с журналистами капитан российской команды по фигурному катанию Никита Кацалапов. Читайте подробнее: Фигуристка Валиева мотивирует других российских спортсменов — Кацалапов

11:02 06.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов упал на старте скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Лыжник Большунов упал на старте скиатлона на Олимпиаде в Пекине

11:28 06.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, и эта награда стала первой золотой медалью в активе сборной России. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Лыжник Большунов завоевал первую золотую медаль сборной России на Олимпиаде

11:39 06.02.2022 В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. kremlin.ru.

11:41 06.02.2022 Норвегия подаёт протест на Большунова. Россиянин при смене лыж бросил свою палку в зоне замены Клебо.

11:46 06.02.2022 Состав сборной России по биатлону на индивидуальную гонку среди женщин на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине определен. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Читайте подробнее: Биатлонистка Казакевич не будет выступать в индивидуальной гонке на ОИ

12:12 06.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов сломал пьедестал почета, когда запрыгнул на него во время церемонии награждения после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Из-за прыжка россиянина от пьедестала отломилась пластиковая часть с надписью Beijing2022, сообщает Sports.ru.

12:18 06.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов, который выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скиатлоне, во время символической церемонии награждения повредил пьедестал. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Лыжник Большунов повредил пьедестал во время награждения на Олимпиаде

12:21 06.02.2022 «Величие сегодняшней победы Большунова не в том, что это самое первое российское золото в Пекине, и не в колоссальном отрыве, который Саша обеспечил себе на финише, получив не слишком частую на ОИ, но очень красивую возможность финишировать с флагом. Важнее другое: выиграв первый старт именно таким, совершенно убийственным для соперников образом, Большунов показал, кто в лыжном доме хозяин. Засадил кулаком по столу что есть силы — и все, условно говоря, прижали уши». Цитата канала vvlena.

12:31 06.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, которая принесла в копилку сборной России первую золотую награду. Об этом: Большунов о победе в скиатлоне на ОИ: сегодня всё складывалось идеально

13:01 06.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов, который ранее стал победителем в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, рассказал, что у него появился шанс на победу, когда он во время части гонки, проходившей в классическом стиле, смог уйти в отрыв. Он рассказал об этом 6 февраля в эфире TV Norge. Об этом: Большунов рассказал, что помогло ему победить в скиатлоне на Олимпиаде

13:02 06.02.2022 Российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал скандальную выходку украинской команды после проката российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире в рамках XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Читайте подробнее: Ягудин: поведение украинских атлетов после проката Валиевой — мерзость

13:03 06.02.2022 Путин поздравил Большунова с триумфальной победой на ОИ: «Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды. Убеждён, ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Молодец!»

13:24 06.02.2022 «Это жопа», — сказал норвежец Йоханнес Клебо после провального выступления в скиатлоне на Играх в Пекине. Такую оценку своей гонке лидер зачёта Кубка мира дал, проходя через пресс-зону, пишет издание Adresseavisen.

13:30 06.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов заявил, что он посвящает свою победу в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине болельщикам и родственникам. Об этом 6 февраля спортсмен рассказал журналистам. Об этом: Большунов рассказал, кому он посвящает свою победу в скиатлоне на Олимпиаде

13:53 06.02.2022 Спортсменка из России Полина Чудинова вышла в финал турнира по могулу.

13:59 06.02.2022 Свои поздравления российскому лыжнику Александру Большунову, ранее победившему в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, направил президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 6 февраля обнародована на сайте Кремля. Подробности в материале: Путин поздравил Большунова с победой в скиталоне на Олимпиаде в Пекине

14:10 06.02.2022 «Я ждала тебя восемь дней», — биатлонистка Валерия Васнецова сдала отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Напомним, COVID-19 у неё обнаружили по прибытии в Пекин. Россиянка отправилась на карантин, а спустя пять дней пожаловалась, что от еды, которой её кормят, у неё болит желудок.

14:17 06.02.2022 Победа российского лыжника Александра Большунова и серебро Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине являются историческим достижением. Об этом 6 февраля заявил министр спорта России Олег Матыцин. Подробности в материале: Матыцин назвал историческим достижением победу Большунова в скиатлоне на ОИ

14:29 06.02.2022 Известие о завоевании первого российского золота на Олимпиаде в Пекине взорвало соцсети и менеджеры. В поддержку лыжника Александра Большунова уже высказался российский президент Владимир Путин: «От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убеждён, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения. «Идеальный финиш: рядом никого, а прикрывает наш! Золото и серебро в скиатлоне Александр Большунов и Денис Спицов! Спасибо!» — написала в своём телеграмм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: «Блистательно»: Россия благодарит Большунова за золото на Олимпиаде

14:38 06.02.2022 В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. kremlin.ru.

14:45 06.02.2022 Конькобежец из Швеции Нильс ван дер Пул стал победителем на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Конькобежец из Швеции ван дер Пул победил на дистанции 5000 метров на ОИ

15:01 06.02.2022 Китайская женская сборная по хоккею переиграла в серии послематчевых буллитов команду Японии в матче женского олимпийского турнира на Играх в Пекине. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Женская сборная Китая по хоккею переиграла по буллитам Японию на Олимпиаде

15:28 06.02.2022 Из-за микротравмы форвард мужской сборной России по хоккею Андрей Кузьменко не будет участвовать в олимпийском турнире по этому виду спорта на Играх в Пекине. Об этом 6 февраля рассказал генеральный менеджер российской сборной Илья Ковальчук. Об этом: Форвард сборной России по хоккею Кузьменко не будет участвовать в Олимпиаде

16:11 06.02.2022 Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Фристайлистка Смирнова завоевала бронзу в могуле на ОИ в Пекине

19:43 06.02.2022 Сборная России 6 февраля завоевала три медали на Олимпийских играх в Пекине. Всего по итогам двух соревновательных дней российские спортсмены завоевали пять медалей и занимают первое место в командном зачете по количеству наград. Читайте также: Россия занимает первое место в командном зачете ОИ по количеству медалей

20:00 06.02.2022 Сборная России по фигурному катанию не будет делать замены в составе в заключительный день командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщили 6 февраля в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Читайте также: Назван состав российских фигуристов на последний день командного турнира ОИ

22:31 06.02.2022 25-летний российский лыжник Александр Большунов принес сборной России золото по скиатлону 15+15 километров на зимних Олимпийских играх 2022 года, проходящих в Пекине (Китай). Второе место также занял российский спортсмен Денис Спицов. Читайте подробнее: Российский лыжник Большунов взял золото на Олимпиаде по скиатлону

23:02 06.02.2022 Японский спортсмен Рёю Кобаяси одержал победу в мужском соревновании по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх 2022 года, проходящих в Пекине (Китай). Спортсмены соревновались на трамплине HS-106. Читайте также: Рёю Кобаяси принес сборной Японии первую золотую медаль

23:44 06.02.2022 Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин поддержал олимпийскую сборную России, выступающую на Олимпийских играх 2022 года, проходящих в Пекине. Об этом: Валерий Карпин поддержал олимпийскую сборную России

23:59 06.02.2022 Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере рассказал, почему российскому лыжнику Александру Большунову удалось избежать наказания во время скиатлона. Подробности в материале: В FIS объяснили, почему Большунова не наказали по результатам скиатлона

00:15 07.02.2022 Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен заявил о том, что на зимних Олимпийских играх в Пекине ущемляют права человека. Об этом: Главный тренер сборной Финляндии заявил об ущемлении прав человека на ОИ

00:28 07.02.2022 Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, что сборная Китая отказалась от проведения товарищеского матча перед началось хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года. Читайте подробнее: Сборная Китая по хоккею отказалась проводить товарищеский матч с Россией

07:08 07.02.2022 Женский олимпийский хоккей с шайбой beijing2022. cn

07:51 07.02.2022 На Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования по шорт-треку. В составе российской команды заявлен омский спортсмен Павел Ситников, сообщили в областном правительстве.

08:06 07.02.2022 На первое место в общекомандном медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине поднялась сборная России. На счету российской команды стало две золотые медали после победы фигуристов в командных соревнованиях. Об этом: Сборная России поднялась на первое место в медальном зачёте Олимпиады

08:24 07.02.2022 Сборная РФ по фигурному катанию показала лучший результат в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Командное первенство включает женское и мужское одиночное катание, выступление спортивных пар и танцы на льду. По итогам командного турнира на счету российской сборной 74 очка. У американской команды — 65 очков, у японской — 63 очка. Как сообщало ИА REGNUM, в командном турнире российские фигуристы выступали без замен. Читайте подробнее: Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде

08:48 07.02.2022 Женские сборные России и Канады по хоккею сыграют матч группового этапа Олимпийских игр в медицинских масках. Об этом: Российские и канадские хоккеистки вышли на матч в медицинских масках

09:26 07.02.2022 Медики в Пекине beijing2022. cn

09:38 07.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не знала о досрочной победе сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Читайте также: Валиева рассказала, что не знала о досрочной победе сборной России

09:53 07.02.2022 «Не следила за очками, забыла, что катаюсь последней, не знала о досрочной победе», — сказала Валиева.

10:10 07.02.2022 Польский спортсмен Давид Кубацкий получил бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он завоевал награду в соревнованиях по прыжкам с трамплина. Это первая медаль Польши в Пекине, сообщает Polskie Radio. Это вторая олимпийская медаль в карьере Давида Кубацкого. Четыре года назад, во время предыдущей зимней Олимпиады в Пхёнчхане, спортсмен стоял тоже на третьей ступени пьедестала. Читайте также: Кубацкий занял третье место в прыжках с трамплина на ОИ в Пекине

10:18 07.02.2022 Тренеры и спортсмены школы Олимпийского резерва №2 Читы поддержали флешмоб, предложенный региональным министерством спорта в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья. «Мы очень рады, что эта Олимпиада состоялась. Это большой праздник для всех спортсменов и для всех граждан, кто любит спорт. Конечно, мы в первую очередь болели и болеем за наших фигуристов, за девочек, которые самые сильные на сегодня в мире. Это Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова…» — пояснила тренер по фигурному катанию спортивной школы Олимпийского резерва №2 Читы Евгения Трухина. Читайте подробнее: Забайкальские тренеры и спортсмены поддержали олимпийский флешмоб

10:22 07.02.2022 Спортсмена из Кемеровской области 22-летнего сноубордиста Игоря Слуева не допустили до участия в зимней Олимпиаде. Причина — положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Олимпийский совет Кузбасса. Читайте также: Кузбасский сноубордист не попал на Олимпиаду из-за коронавируса

10:44 07.02.2022 Состав на мужскую индивидуальную гонку на Олимпийских играх в Пекине назвала сборная России по биатлону. В составе российской команды выступят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили. Читайте также: Назван состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку

10:50 07.02.2022 Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады в матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счётом 1:6. Читайте подробнее: Российские хоккеистки проиграли Канаде в скандальном матче на Олимпиаде

11:04 07.02.2022 Одна из канадских хоккеисток была отправлена в гостиницу с положительным результатом теста на коронавирус перед матчем со сборной России. Об этом 7 февраля сообщает официальный Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР). Подробности в материале: В ОКР раскрыли новые детали скандального матча с Канадой на Олимпиаде

11:24 07.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в произвольной программе, заключительном виде командного турнира на Олимпийских играх. Подробности в материале: Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпиаде

11:31 07.02.2022 Сборная России опустилась на второе место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом: Сборная Швеции обошла сборную России в медальном зачёте Олимпиады

11:57 07.02.2022 На Олимпийских играх в Пекине у трёх российских хоккеисток тесты на коронавирус дали положительный результат. Об этом 7 февраля сообщил журналистам главный тренер российской команды Евгений Бобарико. Подробности в материале: Три российские хоккеистки получили положительные результаты ПЦР-тестов

11:58 07.02.2022 Фигуристы ОКР. olympic.ru

12:10 07.02.2022 Решение о переносе начала матча между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпийских играх было связано с вопросами тестирования спортсменок обеих команд на коронавирус. Об этом 7 февраля сообщили в Федерации хоккея России (ФХР). Подробности в материале: ФХР объяснила, что произошло в матче России и Канады на Олимпиаде

12:11 07.02.2022 Министерство спорта Красноярского края: из красноярских спортсменов на Олимпиаде на прошлой неделе выступил фристайлист Никита Новицкий. В дисциплине «могул» он остановился на 13-м месте.

12:41 07.02.2022 С 4 по 13 марта 2022 года в Пекине пройдут зимние Параолимпийские игры.

13:11 07.02.2022 Российский фигурист НикитаКацалапов стал первым, кто дважды выиграл командный турнир на Олимпийских играх Об этом: Кацалапов стал первым фигуристом, выигравшим два командных турнира на Играх

13:44 07.02.2022 Победительницей в женской индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине стала немецкая биатлонистка ДенизеХеррман. Среди российских биатлонисток лучшей стала Кристина Резцова, которая заняла девятое место. Подробности в материале: Немецкая биатлонистка Херрман выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде

13:59 07.02.2022 Прокат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине оценил американский актёр Алек Болдуин. «Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в Instagram. Подробности в материале: Актёр Алек Болдуин оценил выступление Валиевой на Олимпийских играх

14:37 07.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева (сс)Ttckcv21

14:41 07.02.2022 Нидерландская конькобежка Ирен Вюст стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Она выиграла свою пятую Олимпиаду и шестое золото. Ранее она побеждала на Играх в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. Об этом: Нидерландская конькобежка Вюст стала шестикратной олимпийской чемпионкой

14:42 07.02.2022 Нидерландская конькобежка Ирен Вюст. (сс)Jladage

15:00 07.02.2022 У российских биатлонисток без Кристины Резцовой нет шансов завоевать медали на Олимпиаде в Пекине. Об этом 7 февраля заявил журналистам четырёхкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. «Женская команда — это просто какая-то катастрофа. Резцова — единственный спортсмен, внушающий надежду женскому биатлону», — сказал Драчёв. Читайте подробнее: Экс-глава СБР назвал катастрофой выступление российских биатлонисток

15:12 07.02.2022 Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова дисквалифицирована на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Российскую шорт-трекистку дисквалифицировали в четвертьфинале Олимпиады

15:25 07.02.2022 Российская биатлонистка Кристина Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Читайте также: Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпиаде

17:04 07.02.2022 Второе место заняла 7 февраля на Олимпиаде в Пекине сборная России в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом: Сборная РФ по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро на Олимпиаде

17:18 07.02.2022 В Южной Корее обсудили использование корейского национального костюма на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Читайте также: «Меньшинство?» — в Южной Корее обсудили «кражу» нацкостюма на ОИ-2022

17:18 07.02.2022 Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. kremlin.ru

20:34 07.02.2022 В США церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине посмотрели около 14 млн человек, что примерно в два раза меньше, чем во время открытия предыдущих зимних Игр. Читайте также: В США открытие Олимпиады в Пекине посмотрели 14 миллионов человек

21:47 07.02.2022 Фигуристы команды Олимпийского комитета России в Пекине 7 февраля завоевали титул олимпийских чемпионов в командном турнире. Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк и Камила Валиева стали олимпийскими чемпионами досрочно. «Оформить де-юре досрочную победу выпало Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Их и всю нашу команду по итогам произвольной программы танцоров устраивало место не ниже третьего. В этом случае россияне становились недосягаемыми для преследователей. Вика с Никитой расчетами заниматься не стали и выдали один из лучших прокатов», — отметили в Службе информации ОКР.

22:39 07.02.2022 Во вторник, 8 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине будет разыграно десять комплектов наград.

07:08 08.02.2022 Цитата из видео. Посол олимпийской команды двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева поздравляет нашу команду фигуристов. olympic.ru

07:14 08.02.2022 Евгений Семененко после выступления пока является лидером в короткой программе.

07:15 08.02.2022 Он чисто выполнил короткую программу в рамках индивидуальных соревнований: четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.

08:02 08.02.2022 Участники Олимпийских игр в Пекине находятся в самом защищённом от коронавируса месте на Земле. Об этом глава группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски 8 февраля заявил журналистам. Об этом: Олимпиада является самым защищённым от COVID-19 местом в мире — оргкомитет

08:03 08.02.2022 Российский фигурист Евгений Семененко обошёл двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Семененко обошёл Ханю в короткой программе на Играх в Пекине

08:12 08.02.2022 Сборная России опустилась на третье место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом: Сборная России опустилась на третье место в медальном зачёте Игр в Пекине

08:24 08.02.2022 Новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине установил американский фигурист Натан Чен. Читайте подробнее: Американский фигурист Чен побил мировой рекорд в короткой программе

08:36 08.02.2022 В неофициальном медальном зачёте лидирует сборная Китая. В ее копилке 3 золотые и 2 серебряные медали. На втором месте находится Швеция, на третьем — Россия.

08:43 08.02.2022 Победу в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине одержал американский фигурист Натан Чен. Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который занял седьмое место. Читайте подробнее: Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Олимпиаде

09:00 08.02.2022 Австрийский горнолыжник Маттиас Майер стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Австрийский горнолыжник Майер стал трёхкратным олимпийским чемпионом

09:05 08.02.2022 Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев не вышел на старт квалификации в параллельном гиганстком слаломе на Олимпийских играх в Пекине из-за коронавируса.

09:22 08.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов снялся со спринта на Олимпиаде в Пекине, заявила «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

09:27 08.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов пропустит спринт на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Подробности в материале: Большунов пропустит спринт на Олимпийских играх в Пекине

10:54 08.02.2022 Бронзовую медаль на Олимпиаде-2022 завоевал российский сноубордист Виктор Уайлд в параллельном гигантском слаломе. Читайте подробнее: Сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине

11:18 08.02.2022 Талисманы игр — панда Бин Дунь Дунь и китайский фонарь Сюэ Жун Жун. (сс) N509FZ

11:29 08.02.2022 Женская сборная Канады по хоккею одержала победу над командой США в матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счётом 4:2. Читайте подробнее: Канадские хоккеистки обыграли американок и заняли первое место в группе

11:35 08.02.2022 В четвертьфинал спринта на Олимпийских играх в Пекине вышли российские лыжницы Юлия Ступак, Вероника Степанова и Наталья Непряева. Читайте также: Три российские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

11:39 08.02.2022 Стартовала мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках программы соревнований по биатлону. За сборную России выступают Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.

11:51 08.02.2022 Решение российского лыжника Александра Большунова пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине является обдуманным и благоразумным. Об этом 8 февраля заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Об этом: Вяльбе поддержала решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде

12:13 08.02.2022 В четвертьфинал спринта коньковым ходом на Олимпийских играх 2022 года в Пекине вышли российские лыжники Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Александр Терентьев. Подробности в материале: Три российских лыжника вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

12:19 08.02.2022 Российский сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после того, как завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры

12:52 08.02.2022 Сегодняшнее выступление российских биатлонистов оказалось не очень удачным, хотя старт Цветкова обнадёживал.

12:57 08.02.2022 Российский биатлонист Максим Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Он допустил один промах на последнем выстреле, вследствие чего не смог подняться на пьедестал. Подробности в материале: Биатлонист Цветков лишился медали Игр из-за промаха на последнем выстреле

13:39 08.02.2022 Цветков, Логинов и Латыпов не завоевали медалей в индивидуальной гонке.

13:43 08.02.2022 Российский биатлонист Максим Цветков заявил, что не справился с последним выстрелом в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Читайте также: Цветков объяснил промах на последнем выстреле в индивидуальной гонке

14:18 08.02.2022 Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в полуфинал спринта свободным стилем на Олимпиаде.

14:31 08.02.2022 Российская лыжница Вероника Степанова вышла в полуфинал спринта на Олимпийских играх в Пекине. Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли из борьбы за медали. Читайте подробнее: Лыжница Степанова вышла в полуфинал спринта на Олимпиаде

14:40 08.02.2022 В полуфинал спринта на Олимпийских играх 2022 года в Пекине вышли российские лыжники Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артём Мальцев. Читайте также: Устюгов, Терентьев и Мальцев вышли в полуфинал спринта на Олимпиаде

14:55 08.02.2022 Российская лыжница Вероника Степанова не смогла пробиться в финал спринта на Олимпийских играх в Пекине. Читайте также: Степанова не смогла выйти в финал спринта на Олимпиаде

15:09 08.02.2022 В финал спринта на Олимпийских играх в Пекине вышли российские лыжники Александр Терентьев и Артём Мальцев. Читайте подробнее: Лыжники Терентьев и Мальцев вышли в финал спринта на Олимпиаде

15:21 08.02.2022 Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде

15:28 08.02.2022 Французский биатлонист Кантен Фийон Майе, лидер Кубка мира, завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Французский биатлонист завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

15:30 08.02.2022 Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золотую медаль в спринте на Олимпийских играх. Читайте подробнее: Шведская лыжница Сундлинг выиграла золото в спринте на Олимпиаде

15:36 08.02.2022 Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Томас Тухель (cc) Анна Мейер

15:38 08.02.2022 Сборная России опустилась на пятое место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом: Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады

16:30 08.02.2022 Третье место завоевал в спринте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине российский лыжник Александр Терентьев. Читайте также: Александр Терентьев завоевал бронзу в лыжном спринте на Олимпиаде в Пекине

16:41 08.02.2022 Губернатор НАО Юрий Бездудный эмоционально поздравил Александра Терентьева с бронзой: «Эмоции переполняют! Всем нашим округом болели сегодня за Александра Терентьева! За простого парня из посёлка Искателей, который поехал в Пекин, чтобы исполнить свою мечту! Как он дебютировал на Олимпийских играх! Как уверенно взял бронзу! Гордимся нашим олимпийцем! Саша, поздравляем тебя! НАО с тобой!» — написал в соцсетях Юрий Бездудный.

17:27 08.02.2022 Татьяна Иванова завоевала бронзу в соревнованиях саночниц-одиночниц. Золотую и серебряную медали получили немки Натали Гайзенбергер и Анна Беррайтер.

18:39 08.02.2022 Наталья Непряева. Источник: olympic.ru

19:59 08.02.2022 Цитата из видео «Конькобежка Евгения Лаленкова». Источник: olympic.ru

22:33 08.02.2022 Обед глав государств в честь зимних Олимпийских игр 2022. (сс) Casa Rosada. Argentina Presidency of the Nation

07:09 09.02.2022 Красноярский спортсмен Дмитрий Логинов принял участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. В квалификации параллельного гигантского слалома он показал шестой результат, а в отборочном заезде стал восьмым. В 1/8 финала Логинов встретился с экс-представителем Красноярского края, двукратным олимпийским чемпионом Виктором Уайлдом, ныне выступающим за Московскую область. В результате Логинов уступил более опытному спортсмену и завершил выступление в соревнованиях, подчеркнули в краевом министерстве спорта.

07:10 09.02.2022 Причины переноса церемонии награждения победителей и призёров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Международному олимпийскому комитету (МОК) неизвестны. Об этом официальный представитель МОК Марк Адамс 9 февраля заявил журналистам. Читайте также: МОК не знает причин переноса церемонии награждения фигуристов

07:33 09.02.2022 Внутри организованного на Олимпийских играх в Пекине защитного «пузыря» не выявлено ни одного случая передачи коронавируса от человека к человеку. Об этом заместитель директора оргкомитета Игр по контролю за пандемией Хуан Чунь 9 февраля заявил журналистам. Подробности в материале: Внутри олимпийского «пузыря» нет случаев передачи коронавируса — оргкомитет

08:06 09.02.2022 Сноубордистка из Андорры Маэва Эстевес во время выступления на Олимпийских играх в Пекине в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу получила тяжёлую травму, после чего медики эвакуировали её с олимпийской трассы на носилках. Читайте подробнее: Сноубордистку из Андоры унесли с олимпийской трассы на носилках

08:43 09.02.2022 Хоккеисты спортивной школы олимпийского резерва №2 Читы поддержали флешмоб в честь спортсменов сборной России на Олимпиаде. Подробности 9 февраля сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края. «За ходом Олимпиады я стараюсь следить и вообще переживаю за всех наших спортсменов, атлетов, поддерживаю их морально, глядя на картинку телеэкрана. Всем ребятам нашим хотел бы пожелать победы во всех тех стартах, в которых они примут участие. А что касается нашей сборной по хоккею, то я считаю, что очень хороший состав, подбор игроков очень качественный, у ребят есть все шансы добраться до финала и побороться за золотые медали», — пояснил тренер команды «Чита-2006» Дмитрий Щербак. Подробности в материале: Забайкальские хоккеисты поддержали олимпийский флешмоб

08:52 09.02.2022 В копилке национальной сборной Южной Кореи, принимающей участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, появилась первая медаль. Об этом сообщает Yonhap News. Подробности в материале: Конькобежец Ким Мин Сок принес сборной Южной Кореи первую медаль

09:13 09.02.2022 Напомним, пятый день Олимпиады в Пекине принёс России много эмоций. Накануне, 8 февраля, наши олимпийцы завоевали три бронзовые медали. Итого в копилке нашей сборной 10 медалей! Бронзовыми призерами Игр стали: Виктор Уайлд (параллельный гигантский слалом), Александр Терентьев (спринт), Татьяна Иванова (санный спорт).

09:41 09.02.2022 Итоги олимпийского командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены. Об этом 9 февраля сообщает Associated Press. Отмечается, что церемония награждения фигуристов до сих пор не проведена. Это связано с юридическим спором, который может оказать влияние на распределение медалей. По информации портала Inside the Games, проблема возникла с тестом фигуриста сборной России на наркотики, который был сдан перед Олимпиадой. Читайте подробнее: Итоги олимпийского командного турнира у фигуристов могут быть пересмотрены

10:01 09.02.2022 Четыре российских фигуриста не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 9 февраля сообщила журналист Кристин Бреннан в Twitter со ссылкой на источники. Об этом: Четыре российских фигуриста не вышли на тренировку на Играх в Пекине

10:03 09.02.2022 Пекинский национальный стадион. (сс) Peter23

10:18 09.02.2022 Норвежский фристайлист Бирк Рууд стал олимпийским чемпионом в дисциплине «биг-эйр» на Играх в Пекине. Об этом: Норвежский фристайлист Рууд выиграл золото Олимпиады в биг-эйре

10:26 09.02.2022 Словацкая горнолыжница Петра Влгова стала олимпийской чемпионкой в слаломе на Играх в Пекине. Читайте подробнее: Словацкая горнолыжница Влгова стала олимпийской чемпионкой в слаломе

10:58 09.02.2022 Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе на Играх в Пекине. Для сборной США эта золотая медаль стала первой. Подробности в материале: Сборная США завоевала первое золото на Олимпиаде в Пекине

11:10 09.02.2022 Тренерский штаб сборной мужской сборной России по хоккею определился с составом на матч группового этапа Олимпийских игр с командой Швейцарии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Подробности в материале: Назван состав сборной России по хоккею на матч со Швейцарией

11:37 09.02.2022 В Госдуме призвали не полагаться на предположения портала Inside The Games о скандале с допингом среди фигуристов на Олимпиаде в Китае, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля. Читайте также: В Госдуме предложили не верить никаким данным по допингу в Пекине

11:40 09.02.2022 Известная омская шорт-трекистка Татьяна Бородулина входит в тренерский штаб сборной России по шорт-треку. Сейчас она в Пекине поддерживает наших шорт-трекистов, сообщает правительство Омской области. Бородулина, как и член олимпийской сборной на Играх в Пекине, омский спортсмен Павел Ситников, является воспитанницей заслуженного тренера России Анатолия Брасалина. «Очень приятно, что омская школа шорт-трека до сих пор поставляет в национальную сборную своих учеников. Павлу ещё предстоит выходить на лёд, надеюсь, что он добьётся успехов! Также хочу пожелать всем российским олимпийцам успешных выступлений и большой удачи!» — сказала прославленная спортсменка.

11:43 09.02.2022 Российская биатлонистка Евгения Буртасова не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 9 февраля сообщил журналистам старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов. Читайте подробнее: Биатлонистка Буртасова не выступит в спринте на Олимпиаде

12:17 09.02.2022 Французский биатлонист Кантен Фийон Майе (сс)Steffen Prößdorf

12:38 09.02.2022 Бойкот норвежским СМИ после публикации материала о победе российского лыжника Александра Большунова объявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Подробности в материале: Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ

13:12 09.02.2022 Российский фигурист Марк Кондратюк пропустил тренировку, поскольку у него выходной. Об этом 9 февраля сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская. Читайте подробнее: Тренер Кондратюка объяснила, почему он пропустил тренировку

13:17 09.02.2022 Омская шорт-трекистка Татьяна Бородулина (входит в тренерский штаб сборной России по шорт-треку в Пекине): «На Олимпийских играх совсем другая атмосфера. Те же спортсмены и те же дистанции, но больше внимания, журналистов, трансляций, болельщиков. За счёт этого возникает больший ажиотаж. Конечно, сейчас в связи с пандемией зрителей на трибунах нет и, возможно, не хватает той атмосферы праздничности. Но организаторы стараются по максимуму и, слава Богу, что соревнования вообще проводятся, потому что спортсмены готовились к ним четыре года».

13:21 09.02.2022 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться разъяснений Международного олимпийского комитета (МОК) и официальных заявлений спортивных чиновников по ситуации с российскими фигуристами на Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Песков отреагировал на информацию о допинге у российского фигуриста на ОИ

13:41 09.02.2022 В ситуации вокруг допинг-тестирования одного из российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине нужно дождаться официальной информации. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков прокомментировал ситуацию вокруг сборной России по фигурному катанию

14:01 09.02.2022 Сборная России по хоккею обыграла в первом матче олимпийского турнира сборную Швейцарии со счётом 1:0.

14:03 09.02.2022 Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в стартовом матче на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счётом 1:0. Об этом: Сборная России по хоккею победила Швейцарию в первом матче на Олимпиаде

14:13 09.02.2022 Единственную шайбу забросил за 2,7 секунды до конца первого периода Антон Слепышев.

14:43 09.02.2022 Российский лыжник Сергей Устюгов опроверг информацию о завершении карьеры.

14:56 09.02.2022 Российские хоккеисты победили команду Швейцарии в первом матче группового этапа Олимпийских игр. Матч завершился со счётом 1:0. Об этом: Российские хоккеисты обыграли швейцарцев на старте Олимпиады

15:02 09.02.2022 Определены составы мужской и женской команд по биатлону на спринтерские гонки на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 9 февраля сообщает Союз биатлонистов России (СБР). Об этом: Назван состав мужской и женской сборных России по биатлону на спринт на ОИ

15:12 09.02.2022 Матч со сборной Швейцарии был тяжёлым, но российские хоккеисты выстояли, заявил главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов. Подробности в материале: Главный тренер сборной России по хоккею назвал тяжёлым матч со Швейцарией

15:46 09.02.2022 Национальный конькобежный овал. Место проведения соревнований по конькобежному спорту на Олимпиаде — 2022. Пекин. (сс) Arne Müseler. arne-mueseler.com

16:41 09.02.2022 В четверг, 10 февраля, сборная Латвии по хоккею с шайбой дебютирует на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv. Читайте подробнее: Сборная Латвии по хоккею готовится к первой игре в олимпийском Пекине

17:40 09.02.2022 Третье место занял Семён Елистратов в состязаниях по шорт-треку на дистанции 1 500 метров. Он прошёл дистанцию за 2 минуты 9,267 секунды. Читайте подробнее: Шорт-трекист Елистратов из России завоевал третье место на Олимпиаде

18:19 09.02.2022 Российский лыжник Александр Терентьев. (сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons

19:55 09.02.2022 Стимулятор триметазидин, признанный допинговым препаратом, обнаружен в допинг-пробе российской фигуристки, олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, передаёт 9 февраля «РБК Спорт». Читайте также: В допинг-пробе российской фигуристки Валиевой обнаружен стимулятор

21:37 09.02.2022 Часть олимпийских объектов Пекина. (сс) Picrazy2

22:37 09.02.2022 Преждевременным было сообщение о том, что российскую фигуристку Камилу Валиеву решено отстранить от индивидуальных соревнований после допингового скандала, сообщает 9 февраля «Спорт-экспресс». Читайте также: Информацию об отстранении фигуристки Валиевой от соревнований опровергли

22:39 09.02.2022 Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин заселились в Олимпийскую деревню и ждут результатов ПЦР-тестов, сообщает Олимпийский комитет России.

07:03 10.02.2022 Представитель МОК отказался от комментариев случаев спекуляции, с которыми он ознакомился. По его словам, задержка церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине связана с рядом юридических последствий, которые нужно было решить в срочном порядке. Об этом: Публикации о сомнительной допинг-пробе Валиевой назвали спекуляциями в МОК

07:03 10.02.2022 Камила Валиева продолжает участвовать в Олимпиаде, заявила РИА Новости Спорт пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина. «Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений МОК. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — сказала Ермолина.

07:18 10.02.2022 Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина опровергла информацию об отстранении Валиевой от соревнований в женском одиночном катании. Подробности в материале: Российскую фигуристку Валиеву не отстраняли от участия в личном турнире

07:20 10.02.2022 По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета. Подробности в материале: Среди участников Олимпиады выявили девять новых случаев COVID-19

07:28 10.02.2022 Японский фигурист Юдзуру Ханю упал, пытаясь исполнить четверной аксель, на Олимпиаде. Аксель в четыре с половиной оборота — прыжок, который в фигурном катании пытались исполнить считаные разы. Удачных попыток не было. Среди тех, кто ранее заходил на прыжок на соревнованиях, — Ханю и бывший российский фигурист Артур Дмитриев, выступающий сейчас за США.

07:44 10.02.2022 Ирина Роднина — о «допинге Валиевой»: — Это больно, если это правда. Ранее сегодня не уточняли пол, так как это не совсем в правилах. Очень обидно. Это удар в спину. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов РФ. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, но пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года. Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так». «Спорт-экспресс».

07:48 10.02.2022 В МОК назвали спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой. Официальный представитель организации Марк Адамс заявил, что отказывается комментировать всевозможные домыслы. «У нас в срочном порядке возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. И мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, которые вовлечены в неё. Все стараются решить эту проблему очень быстро», — добавил он.

08:02 10.02.2022 Напомним, накануне, 9 февраля, на играх в Пекине Россия завоевала единственную медаль — бронзу в шорт-треке у мужчин. Награду на дистанции 1500 м получил Семён Елистратов, повторив своё олимпийское достижение четырёхлетней давности.

08:05 10.02.2022 Сегодня, 10 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград. Главные надежды российские болельщики связывают с лыжницей Натальей Непряевой, которая уже выиграла серебро на дистанции 15 км. На этот раз она выйдет на старт десятикилометровой гонки. Претендует на медаль и конькобежка Наталья Воронина на дистанции 5000 м. Кроме того, будут разыграны награды у мужчин в одиночном фигурном катании. Шансов попасть в тройку призёров по итогам произвольной программы у россиян нет. Лучший из отечественных спортсменов Евгений Семененко идёт только на седьмом месте. Также сегодня дан старт турниру по кёрлингу. Сборная США победила команду ОКР со счетом 3:9.

08:18 10.02.2022 Слухами и спекуляцией является информация о якобы сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 10 февраля заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Читайте подробнее: В МОК назвали спекуляцией слухи о сомнительном допинг-тесте Валиевой

08:23 10.02.2022 Камила Валиева. olympic.ru.

08:32 10.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде

08:40 10.02.2022 Американский фигурист Натан Чен стал чемпионом Олимпийских игр в одиночном катании, получив по сумме короткой и произвольной программ 332,60 балла. Лучшим из российских фигуристов стал Евгений Семененко, занявший восьмое место (274,13). Марк Кондратюк стал 15-м (248,82), а Андрей Мозалёв — 19-м (233,33). Подробности в материале: Американский фигурист Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании

08:51 10.02.2022 Американская сноубордистка Хлоя Ким выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в дисциплине «хафпайп». Об этом: Американская сноубордистка Ким выиграла золото Олимпиады в хафпайпе

09:29 10.02.2022 На четвёртом месте после двух попыток идут российские скелетонисты Евгений Рукосуев и Александр Третьяков на Олимпийских играх в Пекине. Читайте также: Скелетонисты Рукосуев и Третьяков делят четвёртое место после двух попыток

10:09 10.02.2022 Семён Елистратов. olympic.ru.

10:35 10.02.2022 Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль в комбинации на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Австрийский горнолыжник Штрольц завоевал золото в комбинации на Олимпиаде

10:44 10.02.2022 Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в курсе ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой после отложенной церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине, но никаких решений агентство на настоящий момент не публиковало, заявили ТАСС в пресс-службе ITA.

10:59 10.02.2022 Игроки омского «Авангарда» готовятся ко второму матчу на Олимпиаде. Следующим соперником российской сборной по хоккею на турнире в Пекине станет команда Дании. Непростая встреча предстоит нашей команде 11 февраля. В правительстве Омской области напомнили, что 9 февраля в стартовой встрече наша сборная одержала победу со счетом 1:0 над командой Швейцарии. Единственную шайбу забросил Антон Слепышев с передачи омского хоккеиста Кирилла Семенова.

10:59 10.02.2022 Матч между хоккейными сборными России и Дании стартует 11 февраля в 10:10 по омскому времени.

11:13 10.02.2022 Российской лыжнице Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды, чтобы завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине. Подробности в материале: Лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы Олимпиады

11:24 10.02.2022 Красноярские скелетонисты Александр Третьяков и Евгений Рукосуев делят четвертое место на Олимпиаде в Пекине после двух заездов из четырех. Третьяков в первом заезде показал второй результат, уступив лишь немцу Кристоферу Гротеру, однако во второй попытке пропустил вперед еще двух соперников. Евгений Рукосуев, заменяющий на Олимпиаде Никиту Трегубова, после первой попытки шел четвертым. По итогам второго заезда ему удалось сохранить место. По сумме двух попыток наши скелетонисты показали одинаковый результат — 2:01.20, отставая от лидера на 0,87 секунды. Первым идет немец Кристофер Гротер, вторым — его соотечественник Аксель Юнг, на третьей строчке находится китаец Янь Вэньган. Еще один российский скелетонист Даниил Романов располагается на 23-м месте. Решающие 3-й и 4-й заезды пройдут завтра, 11 февраля, в 19:20 и 20:55 по красноярскому времени.

11:28 10.02.2022 Первую положительную допинг-пробу обнаружили на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине. Положительным оказался допинг-тест иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки. Читайте также: На Олимпиаде в Пекине обнаружили первую положительную допинг-пробу

11:54 10.02.2022 Мужская сборная России по кёрлингу одержала победу над командой Китая на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счётом 7:4 (0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 4:0). Читайте подробнее: Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Китая на Олимпиаде

12:06 10.02.2022 Американская сноубордистка Хлоя Ким. United States State Department.

12:35 10.02.2022 Международный союз конькобежцев (ISU) не может раскрывать никакой информации о возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 10 февраля. Об этом: ISU отказался раскрывать информацию о ситуации с допинг-тестом Валиевой

12:59 10.02.2022 По данным ФОМ, чаще всего граждане РФ наблюдают на Олимпиаде за соревнованиями по фигурному катанию (29%), биатлону (27%,) хоккею (27%) и лыжным гонкам (19%). Об этом: Жители РФ рассказали, за какими соревнованиями следят на зимней Олимпиаде

13:59 10.02.2022 Шведская лыжница Йонна Сундлинг (сс)Sandro Halank.

14:28 10.02.2022 Единственным источником информации о ситуации с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой может быть только Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 10 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков назвал единственный источник информации о допинг-пробе Валиевой

14:55 10.02.2022 Сборная России по фристайлу выбыла из борьбы за медали в лыжной акробатике в миксте на Олимпиаде. Станислав и Любовь Никитины, Илья Буров не смогли попасть в четверку, которая продолжит сражение за награды. В первом финале россияне набрали 295,97 балла и заняли пятое место среди шести команд.

15:01 10.02.2022 Мужская сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счётом 6:2. Читайте также: Хет-трик Маннинена принёс сборной Финляндии по хоккею победу над Словакией

15:37 10.02.2022 Российская хоккеистка Мария Печникова получила положительный результат теста на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 10 февраля сообщил журналистам главный тренер команды Евгений Бобарико. Подробности в материале: Российская хоккеистка получила положительный результат ПЦР-теста на ОИ

15:49 10.02.2022 Сборная США по фристайлу выиграла смешанные командные соревнования по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. Подробности в материале: Американские фристайлисты выиграли золото Олимпиады в лыжной акробатике

16:31 10.02.2022 Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис. (сс) VancityAllie.com

18:34 10.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов. (сс) Granada

18:36 10.02.2022 Для описания атмосферы, царящей на Олимпийских играх в Пекине, есть одно очень точное слово — «паранойя». Фактически диагноз. Его ставят те, кто так или иначе причастен к соревнованиям в китайской столице. Подробно — у обозревателя ИА REGNUMПлатона Беседина. Подробности в материале: Кто после Камилы Валиевой? Шоу унижений продолжится

20:17 10.02.2022 Соревнования по биг-эйр на Олимпиаде в Пекине. (сс) N509FZ

20:59 10.02.2022 Информация, согласно которой причиной переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, вызвала бурную реакцию интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 10 февраля в социальной сети Facebook. Читайте также: «Вот ведь подонки!» — сети о «допинговой атаке» на российскую фигуристку

22:12 10.02.2022 Фигуристка Камила Валиева. (сс) Luu

07:09 11.02.2022 Проба на допинг российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин, однако участвовать в Олимпиаде ей разрешается. Об этом говорится в релизе Международного агентства тестирования.

07:11 11.02.2022 Международный олимпийский комитет подаст протест на решение РУСАДА снять временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой и разрешить ей продолжить выступать на Олимпиаде в Пекине. Дело рассмотрят в Спортивном арбитражном суде.

07:18 11.02.2022 Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Спортивный арбитражный суд (CAS) до 15 февраля должен вынести решение о том, сможет ли Валиева продолжить выступление на Олимпиаде. Читайте также: CAS рассмотрит дело Валиевой, её допинг-проба дала положительный результат

07:44 11.02.2022 Международный олимпийский комитет (МОК) намерен довести до конца дело, связанное с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 11 февраля сообщил журналистам глава пресс-службы МОК Марк Адамс. Подробности в материале: МОК намерен «довести до конца» дело Валиевой

07:57 11.02.2022 Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине могут быть пересмотрены. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA). Читайте также: Итоги командного турнира могут пересмотреть после решения по делу Валиевой

08:06 11.02.2022 Александр Третьяков, российский скелетонист. (сс) Sandro Halank

08:16 11.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева вышла на вторую за день тренировку на Олимпиаде в Пекине.

08:24 11.02.2022 Международный союз конькобежцев подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

08:34 11.02.2022 Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал документов по апелляции на решение об отмене отстранения российской фигуристки КамилыВалиевой. Об этом сообщили в пресс-службе CAS. Об этом: CAS пока не получил документов по делу Валиевой

08:45 11.02.2022 Апелляцию на снятие временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой подаст Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом 11 февраля говорится в заявлении организации. Читайте также: ISU вслед за МОК оспорит снятие временного отстранения с Валиевой

08:48 11.02.2022 Олимпийский комитет России принимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде, сообщает пресс-служба организации.

09:05 11.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева. Фото: Team Tutberidze Official

09:21 11.02.2022 Сборная России по хоккею обыграла команду Дании на Олимпиаде в Пекине.

09:26 11.02.2022 Исчерпывающие меры для защиты золотой медали российских фигуристов в олимпийском командном турнире принимает Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом 11 февраля говорится в заявлении организации. Об этом: ОКР выступил с заявлением о ситуации с допинг-пробой Валиевой

09:33 11.02.2022 Сборная России по хоккею одержала победу над командой Дании в матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 2:0. Читайте подробнее: Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

09:54 11.02.2022 Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с заявлением, что не сомневается в честности Камилы Валиевой. Читайте подробнее: Российская федерация фигурного катания не сомневается в честности Валиевой

10:14 11.02.2022 Оглашение результата допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой могли намеренно задержать до завершения командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом 11 февраля заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Читайте подробнее: Допинг-пробу Валиевой могли намеренно придержать — глава ОКР

11:08 11.02.2022 Российский скелетонист Александр Третьяков (сс) Steffen Prößdorf

11:19 11.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке классическим ходом

11:38 11.02.2022 США могут привлечь российских спортсменов к ответственности по «закону Родченкова». Об этом 11 февраля заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт. Читайте также: США собрались преследовать российских спортсменов по «закону Родченкова»

11:58 11.02.2022 Сборная России поднялась на восьмое место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине, обойдя сборную Италии. Читайте также: Сборная России поднялась на восьмое в медальном зачёте Олимпиады

12:04 11.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов (сс)Granada

12:33 11.02.2022 Ситуация с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой является недоразумением, и в Кремле выражают поддержку спортсменке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:51 11.02.2022 Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швейцарии во втором матче на Олимпийских играх в Пекине со счётом 7:8. Читайте подробнее: Российские кёрлингистки проиграли Швейцарии на Олимпиаде

13:06 11.02.2022 Поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 февраля. «Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать», — сказал Песков журналистам. Об этом: Песков выразил поддержку фигуристке Камиле Валиевой

13:12 11.02.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, смотрел ли Владимир Путин матчи сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Подробности в материале: Песков не знает, смотрел ли Путин матчи российских хоккеистов на Олимпиаде

13:26 11.02.2022 WADA планирует подать апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения Камилы Валиевой.

13:30 11.02.2022 Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд выиграла золотую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Лучшей среди российских спортсменок стала Кристина Резцова, которая допустила два промаха и заняла шестое место. Читайте также: Биатлонистка Резцова заняла шестое место в спринте на Олимпиаде

13:35 11.02.2022 Российская лыжница Наталья Непряева (сс) Granada

13:46 11.02.2022 Апелляцию на снятие временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой намерено подать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба организации. Читайте также: WADA вслед за МОК и ISU оспорит снятие временного отстранения с Валиевой

14:12 11.02.2022 Фигурист Андрей Мозалев. Фото: Sandro Halank

14:29 11.02.2022 Мужская сборная России по хоккею гарантировала себе первое место в группе на Олимпиаде в Пекине и вышла в четвертьфинал. Читайте также: Мужская сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

15:09 11.02.2022 В Кремле категорически не согласны с трансграничным применением американского законодательства. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы USADA о том, что США могут привлечь российских спортсменов к ответственности в соответствии с «законом Родченкова». Читайте также: Песков прокомментировал слова главы USADA о применении «закона Родченкова»

15:23 11.02.2022 Нидерландская шорт-трекистка Сюзанне Схюлтинг вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине с мировым рекордом на дистанции 1 000 м — 1 минута 26,514 секунды.

15:24 11.02.2022 Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг побила результат Сим Сок Хи из Южной Кореи, который она установила в 2012 году. Из россиянок в этой дисциплине бежали Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова, которые заняли третье и четвертое места и не смогли пробиться в полуфинал.

15:46 11.02.2022 Российские шорт-трекисты Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян вышли в финал в эстафете на дистанции 5 000 метров на Олимпийских играх в Пекине. Российская команда заняла второе место во втором полуфинальном забеге, показав время 6 минут 37,925 секунды. Первое место заняли спортсмены из Южной Кореи (6.37,879). Команда России вышла в финал, где поборется за медали со сборными Китая, Канады, Италии и Южной Кореи, отмечает ТАСС. В утешительном финале выступят команды Японии, Нидерландов и Венгрии. Финалы пройдут 16 февраля.

15:46 11.02.2022 Российский лыжник Сергей Устюгов. (сс) Granada

16:15 11.02.2022 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с допинг-пробами фигуристки Валиевой выглядит сомнительно.

16:17 11.02.2022 По мнению Матвиенко, за ситуацией с Валиевой угадываются манипуляции западных спецслужб.

16:45 11.02.2022 Российские керлингисты одержали победу над командой Дании со счетом 10:2 в четвертом матче на Олимпийских играх в Пекине. Пятый энд встречи сборная России выиграла со счетом 6:0, а после 6-го энда датчане отказались от продолжения борьбы, отмечает ТАСС. Сборную России на олимпийском турнире представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). Ранее сборная России победила команду Китая со счетом 7:4, а также проиграла американцам (5:6) и швейцарцам (3:6). В следующем матче российская команда встретится с итальянцами. Встреча пройдет 13 февраля (начало — в 04:05 мск).

16:46 11.02.2022 Зимняя олимпийская деревня Чжанцзякоу. (сс) N509FZ

16:53 11.02.2022 РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой после положительной допинг-пробы у фигуристки.

16:54 11.02.2022 Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стали заражения коронавирусом среди персонала в лаборатории Стокгольма — РУСАДА.

17:18 11.02.2022 Международное агентство допинг-тестирования сообщило 11 февраля, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляцию на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подал Международный олимпийский комитет, также решение намерены обжаловать в суде Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.

17:34 11.02.2022 Официальное заявление РАА «РУСАДА» в отношении фигуристки-члена команды ОКР: «РАА «РУСАДА» обращает особое внимание на то, что в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (ОАП) и Всемирным антидопинговым кодексом (Кодекс) спортсменка является «защищённым лицом». В связи с этим, информация по делу, связанному с допинг-пробой спортсменки, не была публично обнародована. Учитывая общественный резонанс, вызванный противоречивыми публикациями в СМИ, затрагивающими интересы спортсменки, а также во избежание дальнейших спекуляций по данной теме, РАА «РУСАДА» считает необходимым дать официальный комментарий. При планировании тестирования спортсменов — кандидатов на участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 г. агентство руководствовалось рекомендациями, полученными от группы экспертов Международного агентства по тестированию (ИТА). В рамках Чемпионата России по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге (25 декабря 2021 года) было проведено тестирование спортсменов-участников соревнований. Анализ допинг-проб проводился в Стокгольмской антидопинговой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством. Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РАА «РУСАДА» 07 февраля 2022 г. Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РАА «РУСАДА», причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина. После получения агентством заключения из лаборатории спортсменка была уведомлена о возможном нарушении антидопинговых правил и ее правах. Также спортсменка была временно отстранена от участия в соревнованиях и от занятия иной спортивной деятельностью (как это предусмотрено Общероссийскими антидопинговыми правилами). Вследствие получения агентством запроса от представителей спортсменки, 09 февраля 2022 г. состоялось заседание Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК). В этот же день ДАК было принято решение о снятии временного отстранения, о котором была уведомлена спортсменка и соответствующие антидопинговые организации: Федерация фигурного катания России, Международный союз конькобежцев, ВАДА, МОК и ИТА. Обращаем внимание, что ДАК является независимым в своей операционной деятельности органом, созданным для проведения слушаний и вынесения решения по возможному нарушению правил. РАА «РУСАДА» не имеет право оказывать влияние на решения, принимаемые комитетом. В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица». В своей деятельности РАА «РУСАДА» четко руководствуется положениями регламентирующих документов, а именно Кодекса и международных стандартов. Строгое соблюдение требований и стандартов особенно важно в контексте исполнения агентством решения Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года, выполнения условий восстановления статуса агентства и возвращения спортсменам права выступать под государственным флагом и гимном Российской Федерации. Процесс обработки результатов продолжается, вся необходимая информация по делу будет публиковаться РАА «РУСАДА» на официальном сайте агентства».

17:36 11.02.2022

18:07 11.02.2022 Часы обратного отсчета зимних Олимпийских игр 2022. (сс) N509FZ

18:32 11.02.2022 Женская сборная Канады по хоккею разгромила команду Швеции со счетом 11:0 в четвертьфинальном матче на Олимпийских играх в Пекине. Как отмечает ТАСС, заброшенными шайбами отметились Брианн Дженнер (4-я, 29-я и 51-я минуты), Сара Филье (18, 18, 53), Джейми Ли Рэттрей (20), Натали Спунер (24), Эрин Амброз (26), Блейр Тернбул (27), Эмили Кларк (30). В другом матче игрового дня сборная США одержала победу над командой Чехии со счетом 4:1.

19:36 11.02.2022 Брианн Дженнер — игрок сборной Канады по хоккею. (сс) BDZ Sports

19:57 11.02.2022 Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

20:29 11.02.2022 Апелляции МОК и WADA на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суд (CAS) в Пекине. Дата слушаний будет объявлена позднее.

20:31 11.02.2022 Скелетонист Евгений Рукосуев, занявший шестое место, заявил, что ему стыдно за свое выступление на Олимпиаде.

20:33 11.02.2022 «Езда была совсем неуверенная, — сказал Рукосуев. — Первый заезд был неплохой, остальные — я на тренировках лучше ездил, чем на соревнованиях. Это все просто из-за моей головы, она не справилась с уровнем нагрузки или чем-то еще. Старт был хороший, первый соревновательный заезд тоже, а дальше все пошло по накатанной вниз». «Я был здесь в октябре, катался — знаю трассу так же, как олимпийский чемпион и серебряный призер. Не так, как бронзовый — он китаец, по-любому лучше знает. Были в равных условиях, и так проигрывать, обидно, конечно. Притом что в старте я выигрывал полсекунды за четыре заезда, а проиграл по трассе полторы; мне просто стыдно», — отметил российский спортсмен.

20:57 11.02.2022 Российский лыжник Александр Большунов. (сс) Granada.

22:05 11.02.2022 Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой: «15-летняя девочка, которая в одни ворота выигрывает все соревнования, ей точно никакие запрещающие приемы (вероятно, имелось в виду «запрещенные» — прим. Sports.ru) ну просто не нужны… Одно ее катание, скольжение — всё это просто говорит, что она спортсменка от Бога. И для чего все это ей нужно, непонятно».

22:28 11.02.2022 Бобслей. (сс) Rede do Esporte

22:47 11.02.2022 Российские хоккеисты были обязаны дойти до четвертьфинала Олимпиады-2022, в этом никто не сомневался, считает экс-форвард сборной России Максим Афиногенов. — Хорошо, что сборная России побеждает. Но, естественно, дополнительный матч для нашей команды пригодился бы. Команда обязана была дойти до этой стадии. В этом даже никто не сомневался. Надо сыграть матч с Чехией, как будто это матч на вылет. Нужна полная концентрация. Сыграть нужно предельно строго, сконцентрировано. Естественно, в атаке надо добавить. Напряжение в матче в любом случае будет, это же Олимпиада. Любая игра тяжелая, но мы пробились в другую стадию, эта игра уже ничего не решает, можно и более рискованно сыграть где-то. Сборная России ставит самые большие задачи — останавливаться на какой-то ранней стадии — это не для нас, — сказал Афиногенов «Чемпионату». Матч Россия — Чехия начнется 12 февраля в 16:10 мск.

06:39 12.02.2022 По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета. Об этом: Среди участников Олимпиады выявили восемь новых случаев COVID-19

07:27 12.02.2022 Лыжные гонки, финалы у конькобежцев, фигурное катание, хоккей и биатлон. Сегодняшний день на Олимпиаде будет очень насыщенным.

08:19 12.02.2022 В WADA отказались комментировать причину долгого исследования пробы Камилы Валиевой, «так как дело находится на рассмотрении», сообщает РИА Новости. Напомним, что о проблемах с допинг-тестами нашей спортсменки стало известно уже после ее победы на Олимпиаде в составе сборной команды, хотя сдавала их Валиева еще в декабре.

08:20 12.02.2022 Глава пресс-службы МОК Марк Адамс — о сроках решения по «делу Валиевой»: — Мы хотим, чтобы процесс завершился как можно правильнее и быстрее, поэтому мы и обратились в CAS. Мы хотим решить это, чтобы все сконцентрировались на спорте. Юридические вопросы требуют времени, но решение — отстранят Валиеву или нет, точно будет принято до 15 числа.

08:31 12.02.2022 Содействие в расследовании действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой намерен оказывать Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 11 февраля рассказал журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Подробности в материале: МОК будет содействовать в расследовании действий окружения Валиевой

08:46 12.02.2022 В Международном олимпийском комитете (МОК) хотят, чтобы ситуация с российской фигуристкой Камилой Валиевой была разрешена максимально возможно быстро. Об этом 11 февраля рассказал журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Подробности в материале: В МОК объяснили, почему оспорили снятие временного отстранения с Валиевой

09:20 12.02.2022 Женская сборная России уступила Швейцарии в ¼ финала. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу спортсменок из Швейцарии.

09:35 12.02.2022 Президент ФФККР Александр Горшков считает, что «дикая история с Валиевой на Олимпиаде вызывает слишком много вопросов». «Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а с другой — что же всё-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после её отправки в зарубежную лабораторию», — заявил он. Он добавил, что федерация всесторонне помогает спортсменке и уже привлекла квалифицированных юристов. Напомним, пробу фигуристки, в которой обнаружили запрещённый препарат, взяли ещё 25 декабря, но о результатах анализа сообщили только 8 февраля, когда спортсменка уже выиграла золото в составе сборной команды на Олимпиаде.

10:15 12.02.2022 Российская женская сборная по керлингу уступила команде Южной Кореи в третьем матче на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Женская сборная России по керлингу проиграла Южной Корее на Олимпиаде

10:23 12.02.2022 Камила Валиева. (сс) Luu.

10:31 12.02.2022 Известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировала ситуацию с подозрением ее подопечной в употреблении допинга. Она заявила об этом 12 февраля в эфире Первого канала. Об этом: Тутберидзе прокомментировала ситуацию с российской фигуристкой Валиевой

11:15 12.02.2022 Российская женская сборная по хоккею уступила команде Швейцарии в матче четвертьфинала на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Женская сборная России по хоккею проиграла Швейцарии в четвертьфинале ОИ

11:34 12.02.2022 Сборная России завоевала золотую медаль в женской лыжной эстафете 4×5 км на Олимпиаде в Пекине — Sports.ru.

11:36 12.02.2022 Российская женская сборная по лыжным гонкам стала победительницей в эстафете 4×5 км на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Женская сборная России победила в лыжной эстафете на Олимпиаде

11:41 12.02.2022 Все медали России на Олимпиаде в Пекине: [[[list-3]]]

11:53 12.02.2022 Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли сдержать слез после победы в женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине, передает корреспондент РИА Новости Спорт с места событий.

12:06 12.02.2022 Начинается спринтерская гонка у биатлонистов. От России выступают четыре спортсмена. Под 9-м номером на дистанцию уйдёт Максим Цветков, под 10-м — Александр Логинов, под 12-м — Эдуард Латыпов и под 48-м — Даниил Серохвостов.

12:10 12.02.2022 В МОК посоветовали России взять тайм-аут на Олимпийских играх из-за допинговых разбирательств. С таким предложением выступил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд. По мнению канадца, сборной лучше пропустить одну, две или три Олимпиады, пока Россия не возьмёт ситуацию под контроль. Он напомнил, что российские спортсмены и так не выступают под своим флагом, а их гимн не звучит ни на каких церемониях. И при этом «исправления не происходят».

12:16 12.02.2022 Российскую женскую национальную команду по хоккею нельзя осуждать за ее проигрыш в матче четвертьфинала сборной Швейцарии и вылет с Олимпийских игр (ОИ) в Пекине. Такое мнение 12 февраля высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Подробности в материале: Третьяк: женскую сборную России по хоккею нельзя осуждать за вылет с ОИ

12:39 12.02.2022 Выездная панель Спортивного арбитражного суда рассмотрит дело фигуристки Валиевой 13 февраля, сообщил министр спорта РФ Матыцин.

12:49 12.02.2022 После победы российской женской национальной команды в лыжной эстафете сборная России поднялась с девятого на седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр (ОИ) в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете ОИ в Пекине

13:00 12.02.2022 Президент России Владимир Путин направил поздравления Юлии Ступак, Наталье Непряевой, Татьяне Сориной, Веронике Степановой — победительницам XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете 4×5 км: «Уважаемые Юлия Сергеевна, Наталья Михайловна, Татьяна Андреевна, Вероника Сергеевна! Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом. Невероятная сила воли, командная сплочённость, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьёзных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества. Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением. Желаю вам новых успешных стартов и спортивных достижений».

13:02 12.02.2022 Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине. Йоханнес Бе — 24 минуты 0,4 секунды (1 промах) Кентен Фийон-Майе (+25,5 секунды; 1 промах) Тарьей Бе (+38,9; 1 промах) Цветков чисто прошел огневые рубежи, но на лыжне уступил соперникам. Отрыв от Бе составил 1,7 секунды!

13:17 12.02.2022 В составе сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине выступят лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Об этом 12 февраля рассказал тренер российской национальной команды Юрий Бородавко. Читайте также: Назван состав сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде

13:47 12.02.2022 Дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении допинга, будет рассмотрено спортивным арбитражем (CAS) в воскресенье, 13 февраля. Об этом 12 февраля рассказал журналистам министр спорта России Олег Матыцин. Читайте также: Спортивный арбитраж будет рассматривать дело Валиевой 13 февраля

14:00 12.02.2022 Первый президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд предложил России из-за якобы имеющихся у нее проблем с допингом не принимать участие в нескольких Олимпийских играх. Его мнение на эту тему 12 февраля приводит агентство Reuters. Читайте подробнее: Экс-президент ВАДА призвал Россию временно не участвовать в Олимпиадах

14:45 12.02.2022 Алексей Червоткин. Mil.ru.

14:46 12.02.2022 Заметку в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении допинга, написала 12 февраля журналистка американской газеты The Washington Post (WP) Сэлли Дженкинс. Читайте подробнее: Журналистка WP написала заметку в поддержку российской фигуристки Валиевой

15:00 12.02.2022 Решение по апелляциям Международного союза конькобежцев (ISU), Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по подозрению российской фигуристки Камилы Валиевой в употреблении допинга будет 14 февраля оглашено выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба CAS. Об этом: Решение по делу о допинг-пробе фигуристки Валиевой огласят 14 февраля

15:06 12.02.2022 Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, возглавляющий расследование по применению допинга в российской лёгкой атлетике, предложил России пропустить несколько Олимпийских игр, чтоб «взять ситуацию с допингом под контроль».

15:14 12.02.2022 Финская женская сборная по хоккею разгромила команду Японии в матче четвертьфинала олимпийского турнира в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Хоккеистки сборной Финляндии обыграли Японию и вышли в полуфинал Олимпиады

15:28 12.02.2022 Немецкая мужская сборная по хоккею переиграла команду Китая в матче второго тура группового этапа на олимпийском турнире в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Сборная Германии победила Китай в матче олимпийского турнира по хоккею

16:24 12.02.2022 Дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет решать в том числе американский судья Джеффри Бенц, который был одним из арбитров, отстранивших российских легкоатлетов от летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Читайте также: Отстранивший российских спортсменов от ОИ-2016 судья решит судьбу Валиевой

16:25 12.02.2022 33-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине станут для спортсмена последними. Читайте также: Олимпийские игры в Пекине станут последними для Тарьея Бё

16:36 12.02.2022 Сегодня, 12 февраля, в Пекине на «Национальном стадионе» олимпийская сборная России в матче третьего тура группы B сыграет с Чехией. Игра начнется в 16:10 по московскому времени. Читайте подробнее: Команда ОКР сегодня сыграет с олимпийской сборной Чехии по хоккею

17:42 12.02.2022 Фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх в Пекине. Подробности в материале: Французские фигуристы установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпиаде

17:52 12.02.2022 12 февраля члены женской олимпийской сборной России по лыжным гонкам получили золотые медали за победу в эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В составе сборной выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сарина и Вероника Степанова. Подробности в материале: Российский лыжницы получили свои золотые медали за победу в эстафете

18:10 12.02.2022 23-летний норвежский прыгун с трамплина Мариус Линдвик, набрав 296,1 балла по итогам двух прыжков, победил в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Читайте подробнее: Мариус Линдвик завоевал золотые медали в прыжках с большого трамплина

19:05 12.02.2022 Сборная Чехии по хоккею в овертайме обыграла команду России на Олимпийских играх (ОИ) в Китае. Встреча, прошедшая 12 февраля в Пекине, завершилась со счётом 6:5. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В составе победителей голевыми действиями отметились Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок, Томаш Гикы и Либор Шулак. У проигравших шайбы забросили Владимир Ткачёв, Никита Нестеров, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. Об этом: Сборная России уступила команде Чехии на Олимпиаде в Пекине

20:50 12.02.2022 Российских лыжниц, которые завоевали золотые медали в эстафете 4×5 км на Олимпиаде в Пекине, поздравил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной 12 февраля на сайте Кремля. «Путин направил поздравительную телеграмму Юлии Ступак, Наталье Непряевой, Татьяне Сориной, Веронике Степановой — победительницам XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине в соревнованиях по лыжным гонкам», — говорится в телеграмме. Читайте подробнее: Путин поздравил российских лыжниц с золотом в эстафете на ОИ в Пекине

23:16 12.02.2022 Пять российских призеров зимних Олимпийских игр 2022 года 12 февраля вернулись из Пекина в Москву. Об этом сообщило издание ТАСС. Читайте подробнее: Пять российских призеров зимних ОИ-2022 вернулись в Москву

23:21 12.02.2022 20-летний защитник олимпийской сборной России по хоккею Александр Никишин после завершения матча третьего тура группового этапа обвинил хоккеистов сборной Чехии в симуляции. Читайте подробнее: Александр Никишин обвинил чешских хоккеистов в симуляции

23:27 12.02.2022 12 февраля олимпийская сборная США в матче второго тура группы A зимних Олимпийских игр 2022 года по хоккею одержала уверенную победу над сборной Канады со счетом 4:2. Примечательно, что канадцы не смогли обыграть американцев ни в одном периоде (1:2, 1:1, 0:1). Читайте также: Сборная США по хоккею одержала уверенную победу над сборной Канады

23:33 12.02.2022 12 февраля олимпийская сборная России в матче третьего тура группы B потерпела поражение от сборной Чехии со счетом 5:6. Это поражение стало для российских спортсменов первым на текущих зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Сборная России по хоккею потерпела первое поражение от сборной Чехии

04:17 13.02.2022 Намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения с фигуристки Камилы Валиевой из-за допинг-пробы, показавшей положительный результат на триметазидин, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 12 февраля в социальной сети «ВКонтатке». Читайте подробнее: Сеть: «Стыдно, низко и мерзко» — WADA оспорит возвращение Валиевой на лёд

08:19 13.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в дневной тренировке перед соревнованиями в женском одиночном разряде на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает ТАСС. Подробности в материале: Валиева провела вторую тренировку перед выступлениями фигуристок на ОИ

08:46 13.02.2022 Политические заявления не хочет видеть на Олимпиаде Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 13 февраля заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Читайте подробнее: МОК не хочет видеть на Олимпиаде политические заявления — Адамс

09:39 13.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева включена в список участниц соревнований в женском одиночном разряде, которые представят короткую программу на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, под номером 26. Об этом 13 февраля сообщает ТАСС. Об этом: Валиева получила 26-й номер для участия в короткой программе на ОИ в Пекине

09:49 13.02.2022 Окружение российской фигуристки Камилы Валиевой, которую заподозрили в употреблении допинга, намерено проверить Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Об этом 13 февраля сообщает агентство Reuters. Читайте также: ВАДА намерено проверить окружение фигуристки Валиевой — Reuters

11:19 13.02.2022 Жан-Люк Меланшон.

11:30 13.02.2022 Горнолыжник из Швейцарии Марко Одерматт выиграл золотую награду в гигантском слаломе на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Одерматт из Швейцарии стал победителем в гигантском слаломе на ОИ в Пекине

11:56 13.02.2022 Российские лыжники взяли Олимпийское золото в эстафетной гонке (4×10 км) — впервые за 42 года со времен Игр в Лейк-Плэсиде. Червоткин сразу же вырвался в лидеры, а Большунов на втором этапе довел преимущество нашей команды почти до минуты. Спицов завершил свой этап с преимуществом от преследователей в 44 секунды. Устюгов финишировал первым и принес России в копилку олимпийской сборной четвертое золото на Играх в Пекине.

12:03 13.02.2022 Мужская сборная России стала победительницей в лыжной эстафете 4×10 км на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Сборная России победила в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

12:45 13.02.2022 Двукратный чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко выступил в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которую заподозрили в употреблении допинга. Он написал об этом 13 февраля на своей странице в соцсети Instagram. Читайте также: Плющенко выступил в поддержку фигуристки Валиевой

13:30 13.02.2022 Биатлонистке из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд стало плохо после финиша в гонке преследования (пасьюте) на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Норвежская биатлонистка Тандреволд потеряла сознание после пасьюта на ОИ

13:33 13.02.2022 Президент России Владимир Путин сегодня, 13 февраля, направил поздравления Алексею Червоткину, Александру Большунову, Денису Спицову, Сергею Устюгову — победителям XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете 4×10 км. В тексте обращение сказано: «Уважаемые Алексей Александрович, Александр Александрович, Денис Сергеевич, Сергей Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В эстафете — одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок — вы выступили как крепкая, сплочённая команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп. Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами. И конечно, особые слова признательности — старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Викторовичу Бородавко и всему тренерскому коллективу. Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордятся вами».

13:33 13.02.2022 Олимпийские игры (cc) Atos.

14:27 13.02.2022 Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования.

14:31 13.02.2022 Все медали России на Олимпиаде в Пекине. [[[list-4]]]

14:47 13.02.2022 Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей в гонке преследования (пасьюте) на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Норвежская биатлонистка Рёйселанд победила в пасьюте на Олимпиаде

15:01 13.02.2022 Мужская хоккейная сборная Финляндии переиграла в овертайме команду Швеции в последнем матче группового этапа олимпийского турнира. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Мужская сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию на Олимпиаде

15:02 13.02.2022 Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал обладателем бронзовой медали в гонке преследования (пасьюте) на Олимпиаде в Пекине. Об этом 13 февраля корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Российский биатлонист Латыпов стал третьим в пасьюте на Олимпиаде в Пекине

15:31 13.02.2022 В шорт-треке на дистанции 500 метров Константин Ивлиев завоевал серебро!

15:47 13.02.2022 Российский спортсмен Константин Ивлиев занял второе место в шорт-треке на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Ивлиев выиграл серебро на дистанции 500 м в шорт-треке на Олимпиаде

15:57 13.02.2022 13 февраля 21-летний российский шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место в забеге на 500 метров. Спортсмен пришел к финишу за 40,431 секунды, упустив вперед себя лишь венгерского шорт-трекиста Лю Шаоанга. Об этом: Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в шорт-треке на 500 метров

16:13 13.02.2022 Известие о том, что российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине, обрадовало пользователей социальных сетей. В адрес спортсмена сказано много добрых слов. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения. «Молодец!!! Совсем немного не удержал серебро», — написал в Facebook Пётр Губанов. «Где взять столько валидола, чтобы выдержать все Олимпийские сражения наших атлетов? «Терпеть, Эдик!», «Держись, дорогой! Держись!!!», «Не сдаваться, Эдик!»… Вся страна держала кулачки за нашего биатлониста Эдуарда Латыпова! И он смог! Завоевал бронзовую медаль в гонке преследования! Спортсмен допустил лишь один промах в стрельбе!», пишет «ВКонтакте» Валерия Шмелева. Подробности в материале: Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования. Сеть: цена которой — золото

16:14 13.02.2022 Российских лыжников, которые завоевали золотые медали в эстафете 4×10 км на Олимпиаде в Пекине, поздравил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной 13 февраля на сайте Кремля. «Уважаемые Алексей Александрович, Александр Александрович, Денис Сергеевич, Сергей Александрович! — говорится в телеграмме. — От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине». Читайте подробнее: Путин поздравил российских лыжников с золотом в эстафете на ОИ в Пекине

16:58 13.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева, которая подозревается в употреблении допинга, даст показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по видеосвязи. Читайте также: Фигуристка Валиева даст показания в CAS по видеосвязи

18:33 13.02.2022 Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 метров. Об этом: Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу на ОИ в Пекине

21:29 13.02.2022 Информация, согласно которой член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, возглавляющий расследование по применению допинга в российской лёгкой атлетике, призвал Россию пропустить «одну, две или три Олимпиады», чтобы взять ситуацию с допингом под контроль, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Олимпиады больше нет» — МОК призвал Россию взять паузу с Олимпиадами

22:55 13.02.2022 По итогам 12-го дня Олимпийских игр 2022 года в Пекине олимпийская сборная России, набрав четыре медали, поднялась на седьмую строчку в медальном зачете. Читайте также: Олимпийская сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете

00:32 14.02.2022 Олимпийская сборная России по хоккею в матче ¼ финала олимпийского турнира в Пекине сыграет с победителем пары Дания — Латвия. Подробности в материале: Сборная России в ¼ финала сыграет с победителем пары Дания — Латвия

03:52 14.02.2022 25-летний российский лыжник Денис Спицов, ставший обладателем золотой медали зимних Олимпийских игр 2022 года, прокомментировал результаты олимпийской эстафеты 4×10 километров. Читайте также: Денис Спицов прокомментировал результаты олимпийской эстафеты

06:13 14.02.2022 Напомним, на 14 февраля сборная ОКР (Россия) находится на второй позиции по общему количеству медалей (17) и на седьмой строчке — по золоту. 12 февраля наши лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова принесли в копилку золотую медаль в эстафете. 13 февраля наши спортсмены собрали весь набор наград. Невероятная по накалу эмоций победа в лыжных гонках среди мужчин — первое золото за 42 года! Четверка лучших — Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Большунов вообще разрывает эту Олимпиаду — в его личном зачете две золотых медали и одна серебряная. В шорт-треке серебро у Константина Ивлиева, Эдуард Латыпов завоевал бронзу в биатлоне, в конькобежном спорте бронзовую медаль выиграла Ангелина Голикова.

07:51 14.02.2022 Камчатская лыжница, выступавшая в составе российской сборной на Олимпийских играх в Пекине, Вероника Степанова получит в собственность квартиру в Елизовском районе. Подробности в материале: Олимпийской чемпионке подарят квартиру на Камчатке

07:58 14.02.2022 Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Читайте подробнее: Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду

08:06 14.02.2022 Международный олимпийский комитет (МОК) не считает Олимпийский комитет России (ОКР) виновным в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом 14 февраля заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. Подробности в материале: МОК не считает ОКР виновным в ситуации с Камилой Валиевой

08:31 14.02.2022 На 9:00 мск 14 февраля намечено начало пресс-конференции по итогам решения выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой, которую ранее заподозрили в употреблении допинга, до соревнований в женском одиночном разряде на Олимпиаде в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета Игр. Читайте также: Решение CAS по делу фигуристки Валиевой будет оглашено после 09:00 мск

08:43 14.02.2022 Сборная России поднялась на шестое место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине после того, как фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду. Читайте также: Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачёте Олимпиады

08:49 14.02.2022 Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Канады на Олимпийских играх в Пекине со счётом 5:11. Читайте подробнее: Российские кёрлингистки потерпели пятое поражение подряд на Олимпиаде

08:54 14.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева продолжит выступление в личном турнире Олимпийских игр. Такое решение 14 февраля приняла выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом: CAS допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпийских играх

09:24 14.02.2022 Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции на решение о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой Подробности в материале: CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA по делу Валиевой

09:35 14.02.2022 Российскую фигуристку Камилу Валиеву поздно известили о положительной допинг-пробе, в этом нет её вины. Об этом говорится в решении выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), которые было опубликовано 14 февраля. Подробности в материале: CAS: Валиеву поздно известили о результате допинг-теста, в этом нет её вины

09:46 14.02.2022 Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не решала вопрос о том, виновата ли российская фигуристка Камила Валиева в применении допинга. Комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать. Также она не решала, оставлять ли золото, которое было завоёвано сборной России в командном турнире на Олимпиаде. Эти вопросы будут рассматриваться в ходе других разбирательств. Читайте подробнее: Вопрос о виновности Валиевой рассмотрят в ходе других разбирательств — CAS

09:53 14.02.2022 К одному году тюремного заключения приговорил китайского гражданина за производство и продажу поддельных сувениров, символов Олимпийских игр в Пекине, суд столицы КНР. Об этом 14 февраля сообщил на пресс-конференции представитель отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая Тан Чжаочжи. Читайте также: Гражданин Китая получил год тюрьмы за подделку олимпийских сувениров

10:01 14.02.2022 Международный союз конькобежцев (ISU) относится с уважением к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба организации. Об этом: ISU с уважением относится к решению CAS по делу Валиевой

10:02 14.02.2022 Баннер в поддержку сборной России на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине развернули на одной из вершин хребта Западный Саян военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте также: Военные ЦВО развернули баннер в горах в поддержку сборной России на ОИ

10:10 14.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает ТАСС. Читайте подробнее: Фигуристка Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине

10:19 14.02.2022 Международное агентство по допинг-тестированию (ITA) признаёт решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом: Международное агентство по тестированию признало решение по делу Валиевой

10:34 14.02.2022 Олимпийский и Параолимпийский комитеты США (USOPC) разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом 14 февраля говорится в заявлении президента USOPC Сары Хиршланд. Читайте подробнее: Олимпийский комитет США разочарован решением CAS по делу Валиевой

10:55 14.02.2022 Марко Одерматт. (сс) Manuel Lopez

11:08 14.02.2022 Два хоккеиста сборной России не принимали участия в тренировке перед матчем ¼ финала на Олимпийских играх в Пекине. Отсутствовали вратарь Александр Самонов и нападающий Артур Каюмов. Подробности в материале: Два российских хоккеиста отсутствовали на тренировке перед ¼ финала Игр

11:27 14.02.2022 Российская биатлонистка Ирина Казакевич примет участие в масс-старте на Олимпиаде в Пекине вместо норвежской спортсменки Ингрид Тандреволд, которой запретили дальнейшее участие в Играх из-за проблем со здоровьем. Об этом: Биатлонистка Казакевич выступит в масс-старте на Играх вместо Тандреволд

11:40 14.02.2022 Талисманы. beijing2022. cn

11:46 14.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок откатала короткую программу на тренировке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Камила Валиева без ошибок откатала короткую программу на тренировке

11:50 14.02.2022 Решение спортивного арбитражного суда о допуске фигуристки Камилы Валиевой к дальнейшему участию в Олимпиаде говорит о том, что процедуры допинг-контроля были нарушены, причем не российской стороной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. Подробности в материале: В Госдуме оценили решение CAS о допуске Камилы Валиевой

11:56 14.02.2022 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признаёт решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, но разочаровано им. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 14 февраля. Об этом: WADA выразило разочарование решением CAS по делу Валиевой, но признало его

12:16 14.02.2022 Допинг-проба российской фигуристки КамилыВалиевой, сданная ею в декабре, не была отмечена как приоритетная Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном 14 февраля. Читайте также: WADA свалило на РУСАДА вину за допинг-пробу Валиевой

12:25 14.02.2022 Российский лыжник Денис Спицов (сс)Granada

12:58 14.02.2022 Минспорт РФ приветствовал решение CAS касательно допуска российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире зимней Олимпиады. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин. «Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который принял единственно верное и справедливое решение — допустить Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине», — сказал Матыцин, слова которого цитирует пресс-служба министерства. Читайте также: Матыцин назвал справедливым решение CAS по Валиевой

13:05 14.02.2022 Олимпийский комитет России (ОКР) продолжает отстаивать права и интересы российских спортсменов и заинтересован в том, чтобы было вынесено объективное и справедливое решение по делу фигуристки КамилыВалиевой. Об этом говорится в заявлении ОКР, опубликованном 14 февраля. Подробности в материале: ОКР выступил с заявлением о решении CAS по делу Валиевой

13:15 14.02.2022 Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 14 февраля. Подробности в материале: МОК не будет награждать фигуристов по итогам командного турнира на Играх

13:28 14.02.2022 Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд (сс)Steffen Prößdorf

13:30 14.02.2022 Россия выполняет все обязательства в рамках участия в олимпийском движении. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда, который сказал, что России необходимо взять «тайм-аут на одну, две или три Олимпиады» в связи с допинговыми скандалами. «Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков ответил члену МОК на фразу про «тайм-аут» для России

13:34 14.02.2022 Комментировать решение Международного олимпийского комитета об отказе от награждения российских фигуристов не стоит, поскольку речь идёт о «серьёзной работе». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и WADA. Эта работа продолжается», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков призвал не комментировать отказ МОК от награждения фигуристов из РФ

13:36 14.02.2022 Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швеции в матче группового этапа на Олимпиаде в Пекине. Встреча завершилась со счётом 5:7 (0:1, 1:0, 0:0, 0:2, 0:1, 2:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1). Об этом: Мужская сборная России по кёрлингу проиграла Швеции на Олимпиаде

13:46 14.02.2022 В Кремле рады тому, что российская фигуристка Камила Валиева будет участвовать в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков прокомментировал допуск Валиевой к участию в личном турнире на Играх

14:10 14.02.2022 Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на эстафету на Олимпийских играх в Пекине. В составе команды выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Об этом: Назван состав мужской сборной России по биатлону на олимпийскую эстафету

14:42 14.02.2022 Российская лыжница Татьяна Сорина (сс)Steffen Prößdorf

15:06 14.02.2022 Мужская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина пробилась в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Подробности в материале: Российские прыгуны с трамплина вышли в финал командного турнира на Играх

15:17 14.02.2022 Китайский фигурист Натан Чен. (сс) David W. Carmichael

16:52 14.02.2022 По итогам соревнований 14 февраля сборная России опустилась с 7-го на 8-е место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Пекине.

17:39 14.02.2022 Камила Валиева (cc) Luu

20:33 14.02.2022 Российская фигуристка Виктория Синицина (сс)Rama

20:36 14.02.2022 О том, что после скандала с обнаруженным в допинг-пробе триметазидином у неё наступила эмоциональная усталость, рассказала российская фигуристка Камила Валиева 14 февраля в эфире Первого канала. Читайте подробнее: Фигуристка Камила Валиева рассказала, что эмоционально устала

21:35 14.02.2022 Российскую фигуристку Камилу Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, что вызвало разочарование Олимпийского и Параолимпийского комитетов США (USOPC). Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times. Об этом: «Вперед, Камила!» — сети США обсудили допуск Валиевой к личному зачету

22:57 14.02.2022 Российская лыжница Юлия Ступак (сс)Granada

06:35 15.02.2022 По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, выявлен один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета. Подробности в материале: Среди участников Олимпиады выявили единственный новый случай COVID-19

07:29 15.02.2022 Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд — о решении не вручать медали Валиевой и отмене церемонии награждения за командный турнир: — Мы считаем, что решение — дальновидное. С одной стороны, мы должны разобраться в ситуации с разрешением спортсменке продолжать соревноваться, с другой — обеспечить двум другим командам (возможность) с достоинством получить свои заслуженные медали на церемонии. Мы считаем, что сейчас нужно подождать, когда мы сможем справедливо присудить медали, мы должны проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали. Мы хотим не ошибиться с тем, кому мы вручаем медали. Если пока нет однозначного ответа по допингу, если есть положительный результат допинг-пробы, то нужно разобраться в ситуации. Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б.

07:40 15.02.2022 14 февраля российская копилка олимпийских наград пополнилась еще одной прекрасной серебряной медалью. Ее завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду. Это было настоящее произведение искусства. В итоге Россия остается на втором месте по общему количеству медалей, а по золоту — восьмой. Сегодня, 15 февраля, в бой выходят наши фигуристки. Особенно болеем за Камилу Валиеву, ей пришлось нелегко на этой Олимпиаде, всем сердцем будем поддерживать наших девочек!

08:06 15.02.2022 Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов досрочно завершил свое выступление на Олимпийских играх в Пекине. Тренерский штаб не включил его состав эстафетной четверки. Также спортсмен не пробился в масс-старт, который закрывает программу олимпийских соревнований по биатлону.

08:08 15.02.2022 Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла место четвёртое место в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Фристайлистка Таталина заняла место четвёртое место на Олимпиаде в Пекине

08:10 15.02.2022 [[[video-0]]] Спасатели МЧС России болеют за наших спортсменов! Им нужна наша поддержка! Видео МЧС.

08:16 15.02.2022 Российская фристайлистка Анастасия Таталина считает, что её засудили на Олимпийских играх в Пекине. «Считаю, что меня сегодня просто засудили, и это нечестно. В последней попытке я сделала «дабл четырнадцать» — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов», — сказала Таталина. Читайте также: Фристайлистка Таталина считает, что её засудили на Олимпийских играх

08:40 15.02.2022 Сборная России опустилась с восьмого на девятое место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. На счету российской команды четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Об этом: Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпиады

08:43 15.02.2022 Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачёте Олимпиады. Это произошло после того, как швейцарская горнолыжница Коринн Зутер завоевала золото в скоростном спуске. В активе нашей команды четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачёте норвежцы, вторыми идут немцы, третьими — американцы. Далее — сборные Австрии, Нидерландов, Китая, Швеции и Швейцарии.

08:59 15.02.2022 Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в скоростном спуске. Подробности в материале: Швейцарская горнолыжница Зутер победила в скоростном спуске на Олимпиаде

09:02 15.02.2022 В МОК подтвердили, что запрещённое вещество триметазидин попало в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд заявил USA Today на брифинге, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней фигуристки. Освальд добавил, что церемонию награждения фигуристов за командный турнир решили не проводить из-за желания «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали».

09:19 15.02.2022 Француженка Камиль Черутти на большой скорости улетела в ограждение, в ходе трансляции было слышно, как она кричит от боли. После падения врачи долго оказывали ей помощь. Информации о состоянии здоровья горнолыжницы пока нет.

09:28 15.02.2022 Сборная России по хоккею встретится с Данией в ¼ финала Олимпийских игр. В 1/8 финала датчане оказались сильнее сборной Латвии — 3:2. Встреча Россия — Дания пройдет 16 февраля.

09:41 15.02.2022 Соперником мужской сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпийских игр стала команда Дании. Об этом: Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпиады

10:13 15.02.2022 Российские конькобежцы вышли в финал командной гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине, побив олимпийский рекорд. Читайте также: Российские конькобежцы вышли в финал гонки преследования с рекордом Игр

10:21 15.02.2022 Максим Сергеевич Цветков — российский биатлонист (сс) Mil.ru.

10:23 15.02.2022 Российская фристайлистка заявила, что её засудили в финале слоупстайла на Олимпиаде в Пекине. Анастасия Таталина заняла четвёртое место, выполнив сложнейший трюк и получив 75,51 балла. Спортсменка и тренерский штаб планируют разбираться c нечестным, по их мнению, судейством.

10:24 15.02.2022 На территории Латвии с 18 февраля по 23 марта пройдут международные военные учения Saber Strike 22 под руководством командования ВС США в Европе. До 18 февраля в район проведения учений прибудут до 1200 военнослужащих США и 350 единиц техники, а также 22 ударных вертолета AH-64 Apache — LETA.

10:30 15.02.2022 Российские конькобежцы вышли в финал командной гонки на Олимпиаде в Пекине. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров выиграли забег у американцев с олимпийским рекордом. Финал пройдет 15 февраля в 11:47 мск.

10:31 15.02.2022 В организм российской фигуристки Камилы Валиевой запрещённое вещество попало с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом 15 февраля заявил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд. Об этом: В МОК рассказали, как запрещённое вещество попало в организм Валиевой

10:49 15.02.2022 Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн в настоящее время ведет активную работу со своими коллегами из «стран-единомышленников» над санкциями, которые должны быть введены против России в случае ее вторжения на Украину. Комментарии прозвучали после того, как Соединенные Штаты заявили, что военное вторжение, вероятно, произойдет до окончания зимних Олимпийских игр 20 февраля. Об этом 15 февраля сообщил телеканал Sky News. Читайте подробнее: Австралия готовит новые санкции против России

10:56 15.02.2022 Российские биатлонисты взяли бронзу на Олимпиаде. На последнем рубеже Эдуард Латыпов допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга.

10:56 15.02.2022 Российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в эстафете. Российская команда шла на первом месте до последнего огневого рубежа, Эдуард Латыпов допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга. Об этом: Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Олимпийских играх

10:57 15.02.2022 Главная трагедия этой Олимпиады — невообразимые пять промахов на последнем рубеже шедшего с минутным отрывом Латыпова стоили России уже почти завоеванного золота в эстафете.

11:28 15.02.2022 Трагедией для российского биатлониста Эдуарда Латыпова стал результат эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 15 февраля заявил журналистам старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. Читайте также: В сборной России назвали трагедией результат эстафеты для Латыпова

11:36 15.02.2022 Женская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на Олимпийских играх в Пекине, обыграв команду Китая со счётом 11:5 (0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 4:0, 0:1, 3:0, 2:0). Читайте также: Российские кёрлингистки одержали первую победу на Олимпиаде

11:53 15.02.2022 Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. (сс) David W. Carmichael. davecskatingphoto.com.

11:55 15.02.2022 Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в Пекине — МАТЧ ТВ.

11:58 15.02.2022 Известный американский журналист Алан Абрахамсон в статье для портала 3 Wire Sports обвинил своих соотечественников в необъективном подходе к делу Камилы Валиевой. Он вспомнил историю американской гимнастки Кристин Шелдибин. Спортсменка сдала положительный допинг-тест. В нём был обнаружено крайне низкое содержание запрещенного диуретика. Вещество попало в ее организм с водопроводной водой, которую она пила прямо из-под крана.

11:59 15.02.2022 В Шерегеше в поддержку российской олимпийской сборной построили почти 12-метрового снеговика. Он уже официально признан самым большим рукотворным снеговиком страны, сообщили в правительстве региона. Подробности в материале: 12-метровый снеговик из Кузбасса попал в Книгу рекордов России

12:02 15.02.2022 Российские конькобежцы завоевали серебряную медаль в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Читайте также: Российские конькобежцы выиграли серебро Игр в командной гонке преследования

12:14 15.02.2022 Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев: «Настолько хорошо работала команда на первом, втором и третьем этапах, шансы были огромные. Но Латыпов в решающий момент «сгорел». Стрельба получилась максимально непредсказуемой, такого он никогда не делал. При этом идеальная для нас погода, в которую мы отлично бегаем. Его специально готовили, чтобы парень был «битым», надежным. Но олимпийское золото сожгло ему грудь. Не смог удержать эмоции, на рубеже не получилось абсолютно ничего. Просто «сгорел», причем еще до рубежа. Было видно, как у него тряслись руки, эмоции не позволили справиться с этим упражнением. На Олимпиаде нередко случаются подобные «горения» даже у фаворитов». Цитата канала «Пул №3».

12:33 15.02.2022 Ошибка российского биатлониста Эдуарда Латыпова на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине произошла из-за нервов. Об этом 15 февраля заявил журналистам чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Читайте также: Шипулин объяснил ошибку Латыпова на последнем этапе эстафеты

12:35 15.02.2022 Валиеву могут не допустить к показательным выступлениям. По данным источника «Матч ТВ», это связано с ситуацией, возникшей из-за положительной допинг-пробы спортсменки. Гала-вечер фигуристов пройдёт 20 февраля в 07:00 мск.

12:35 15.02.2022 Иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки. (сс) MrInfo2012.

12:46 15.02.2022 Российский биатлонист Эдуард Латыпов извинился за провал на последнем огневом рубеже эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Латыпов извинился за провал на последней стрельбе в эстафете

13:10 15.02.2022 Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов в этом году в составе сборной России отправился на Олимпиаду в Пекин. Он принял участие в двух гонках. Начал выступление со спринта, где финишировал девятнадцатым. В интервью «Спорт-Экспрессу» Даниил сказал, что от гонки осталось только расстройство, а бежать, по его словам, было тяжело.

13:26 15.02.2022 Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что церемония награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде в Пекине будет отменена, если российская спортсменка Камила Валиева войдёт в тройку призёров, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Это беспредел!» — МОК отменит церемонию награждения из-за Валиевой

13:31 15.02.2022 Эдуарду Латыпову очень сложно сейчас, но он всё равно нашёл слова после эстафеты: «Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал дополнительные патроны. Все могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж».

13:32 15.02.2022 Эдуард Латыпов. assets.biathlonworld.com

13:34 15.02.2022 Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом женской команды на эстафету на Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Читайте подробнее: Назван состав женской сборной России по биатлону на олимпийскую эстафету

13:35 15.02.2022 Состав женской сборной России на биатлонную эстафету на Олимпиаду в Пекине: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Эстафета состоится 16 февраля и начнется в 15:45 мск.

13:35 15.02.2022 Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер. (сс) Jacopoghi.

13:57 15.02.2022 В день 50-летия легендарного чеха Яромира Ягра мужская сборная вылетела с олимпийского турнира в Пекине. Чехи в квалификационном раунде плей-офф проиграли команде Швейцарии со счетом 2:4. Швейцарцы 16 февраля в четвертьфинале сыграют с финнами.

14:32 15.02.2022 Сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче 1/8 финала на Олимпийских играх. Встреча завершилась со счётом 4:2. Подробности в материале: Сборная Чехии по хоккею впервые не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады

14:39 15.02.2022 Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом на мужской и женский командные спринты на Олимпийских играх в Пекине. В составе мужской команды в спринте примут участие Александр Большунов и Александр Терентьев. За женскую команду выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева. Читайте также: Назван состав сборной России по лыжам на командные спринты на Олимпиаде

14:39 15.02.2022 Российский конькобежец Даниил Алдошкин признался, что у него пока нет особенного ощущения от серебра Олимпиады: «Не золото, но серебро — достаточно неплохая награда для нас. Даже не смотрел на буквы OR, когда мы установили олимпийский рекорд в полуфинале. Мне это сообщили, когда я уже снимал коньки. Сказал ребятам, что ощущения, будто выиграли первенство раздевалки. В финале сделали все, что могли».

14:43 15.02.2022 У фигуристок 15 февраля началась короткая программа. Российские спортсменки выступят чуть позже: 16:52 (мск.) Камила Валиева, 17:05 Александра Трусова, 17:12 Анна Щербакова.

15:09 15.02.2022 Во вторник, 15 февраля, фристайлистка из Эстонии Келли Сильдару выиграла бронзовую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Эстонского олимпийского комитета. Читайте подробнее: Эстония завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине

15:11 15.02.2022 Сборная Латвии по хоккею в 1/8 финала зимних Олимпийских игр 2022 года уступила сборной Дании со счетом 2:3 и досрочно выбыла из турнира. Об этом сообщил Латвийский олимпийский комитет. Об этом: Сборная Латвии выбыла из борьбы за медали Олимпиады в Пекине

15:15 15.02.2022 Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, говоря о пути попадания запрещённого вещества в организм Камилы Валиевой, повторил информацию, которая была опубликована в прессе. Об этом 15 февраля говорится в сообщении пресс-службы МОК. Читайте также: В МОК объяснили слова о пути попадания допинга в организм Валиевой

15:57 15.02.2022 Спорт издревле выступает имитацией войн, в которых хороши любые средства. Но разница между ста граммами водки на привале, как в РККА, и дозой мощного синтетического психостимулятора перед наступлением, как в Вермахте, колоссальна. Похожая ситуация и в нынешнем большом спорте, всё более зависящем от «Большой Фармы». Заставляющая спортсменов проходить, по чьему-то меткому выражению, «все круги WADA». Читайте также: «Бесцеремонность» от МОК и прочие круги WADA: органы разберутся?

15:57 15.02.2022 Штаб-квартира МОК. (сс) Nizar Kerkeni

15:58 15.02.2022 Российские фристайлисты Илья Буров и Станислав Никитин вышли в финал Олимпийских игр в Пекине в лыжной акробатике. Подробности в материале: Два российских фристайлиста вышли в финал Олимпиады в лыжной акробатике

16:00 15.02.2022 Спортивные журналисты сообщают о беспрецедентном аншлаге на пекинской арене, где выступают фигуристы. «Биточек в прессе везде — на трибуне, в миксте, в пресс-центре арены. Вопросы у всех только о Камиле», — пишет в своем Telegram-канале Василий Конов.

18:20 15.02.2022 В 82,16 балла оценили судьи выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Результаты после короткой программы: 1. Камила Валиева — 82,162 2. Анна Щербакова — 80,203 3. Сакамото Каори — 79,84 4. Александра Трусова — 74,60 Читайте подробнее: Валиева получила 82,16 балла за короткую программу на Играх

18:24 15.02.2022 Телеграм-каналы возмущены отношением к российским спортсменам. Читайте также: «В отношении русских можно всё»: Telegram об издевательстве над Валиевой

19:19 15.02.2022 Мужская команда России по керлингу обыграла сборную Канады и сохранила шансы на выход в плей-офф на Олимпиаде в Пекине.

19:24 15.02.2022 В медальном зачете по итогам 12-го дня зимних Олимпийских игр в Пекине команда Олимпийского комитета России занимает 9-е место. У российских спортсменов 20 медалей: 4 «золота», 7 серебряных медалей и 9 бронзовых.

19:26 15.02.2022 Первые три места в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине занимают, соответственно, Норвегия, Германия и США.

21:00 15.02.2022 Организация пекинской зимней Олимпиады по принципу «замкнутого контура», когда спортсмены не имеют контактов с местным населением, полностью себя оправдала. Об этом 15 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на публикацию в британской The Independent. Читайте также: Британские СМИ: Китай в ходе Олимпиады избежал вспышки инфекции

21:52 15.02.2022 Немецкие биатлонисты остались без медалей в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине, как и в 2010 году, заняв четвёртое место после неудачного штрафного круга на последнем огневом рубеже. Об этом сообщает 15 февраля немецкое агентство Tagesschau. Читайте также: Немецкие биатлонисты не оправдали надежд на Олимпиаде в Пекине

22:37 15.02.2022 Сборная Германии по хоккею на Олимпийских играх в Пекине не смогла повторить успех Пхенчхана 2018 года. Немецкая команда выбывает из мужского хоккейного турнира на стадии плей-офф после унизительного поражения. Читайте также: Олимпийские игры: сборная Германии по хоккею выбывает из соревнований

06:58 16.02.2022 По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, выявлено два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета. Читайте также: Среди участников Олимпиады выявили два новых случая COVID-19

07:17 16.02.2022 Порядка 500 млн человек посмотрели по телевидению Церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, что является новым рекордом в трансляции таких событий. Об этом директор служб маркетинга и телевидения Международного олимпийского комитета (МОК) Тимо Лумме 16 февраля заявил журналистам. Об этом: Новый рекорд — открытие Олимпийских игр в Пекине посмотрели 500 млн человек

07:21 16.02.2022 Международный олимпийский комитет (МОК) сделает все для обеспечения безопасности российской фигуристки Камилы Валиевой на фоне спекуляций о положительном результате ее допинг-пробы. Об этом журналистам рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

07:22 16.02.2022 «Вы сказали — она находится в центре спекуляций. Я говорил, что мы все сделаем, чтобы обеспечить безопасность. Это приоритет номер один. Мы работаем со вспомогательными сотрудниками окружения — это 60 человек», — цитирует ТАСС Адамса.

07:27 16.02.2022 Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс считает, что российская фигуристка Камила Валиева не появится на пресс-конференции по итогам соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение он высказал журналистам. Во вторник, 15 февраля, Валиева заняла первое место в короткой программе. Россиянка воздержалась от общения с представителями СМИ. Произвольную программу на Олимпиаде фигуристки представят 17 февраля.

07:28 16.02.2022 Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине [Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com]

08:13 16.02.2022 Результат российской фигуристкой Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине будет считаться предварительным. Об этом 16 февраля заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Об этом: МОК будет считать предварительным результат Камилы Валиевой на Олимпиаде

08:25 16.02.2022 Тренерский штаб сборной России по хоккею не произвел изменений в составе команды на четвертьфинальный матч олимпийского турнира с датчанами после поражения от чехов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

08:26 16.02.2022 Ворота сборной России будет защищать Иван Федотов. В первой пятерке сыграют защитники Александр Никишин, Никита Нестеров; нападающие Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Андрей Чибисов. Вторую пятерку составят защитники Егор Яковлев, Александр Елесин; нападающие Никита Гусев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк. В третьей пятерке сыграют защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков. Четвертую пятерку составят защитник Дамир Шарипзянов; нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Кирилл Семенов. Четвертьфинальный матч между россиянами и датчанами начнется в 09:00 мск сегодня, 16 февраля.

08:27 16.02.2022 Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.

08:27 16.02.2022 Допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой ещё не вскрыта. Об этом 16 февраля сообщил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Подробности в материале: Допинг-проба «Б» Камилы Валиевой ещё не вскрыта — МОК

08:38 16.02.2022 Тренерский штаб мужской сборной России по хоккею назвал состав на матч ¼ финала Олимпийских игр против команды Дании. Читайте подробнее: Назван состав сборной России по хоккею на матч с Данией

08:46 16.02.2022 Российская фигуристка Камила Валиева будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, если попадет в тройку призёров. Об этом 16 февраля сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU). Об этом: В ISU рассказали об участии Валиевой в показательных выступлениях на Играх

09:19 16.02.2022 Китайские ученые создают системы выявления следов нового коронавируса в воздухе, с тем чтобы предотвратить распространение заболевания, вызываемого COVID-19. Как пишет в среду пекинская газета China Daily, соответствующие технологии в опытном порядке тестируются на Олимпиаде-2022.

09:20 16.02.2022 Помимо прямого заражения окружающих при чихании и кашле заболевших людей, считают китайские медики, передача вируса возможна через аэрозольные частицы, находящиеся в воздухе, особенно в закрытых помещениях.

09:20 16.02.2022 Оборудование по выявлению этих вредоносных аэрозолей представляет собой портативный прибор, всасывающий пробы воздуха и отсеивающий из них мельчайшие частицы, на которых может присутствовать вирус. Затем эти частицы растворяются в жидкости и проходят через детектор нуклеиновых кислот. Как утверждают разработчики, этот прибор в 10 раз чувствительнее обычных устройств молекулярно-генетической диагностики, отмечает ТАСС.

09:20 16.02.2022 Олимпийский флаг [rp-online.de]

09:23 16.02.2022 Камила Валиева благодаря своему таланту навсегда останется в истории фигурного катания после Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

09:24 16.02.2022 «Это уникальная фигуристка, эта девочка останется в истории, как и Роднина, Бестемьянова, Букин и другие прославленные фигуристы, которые всегда появлялись у нас в России. Но она просто космос, и даже популярнейший американский артист (Алек Болдуин — прим. ТАСС), имеющий непосредственное отношение к фигурному катанию, сказал, что в ней сосредоточена вся красота Земли», — сказала Винер-Усманова. «Это потрясающая девочка, и спасибо судьям, что у них всегда открыты глаза на такую внеземную красоту и такую потрясающую работу спортсменки и тренера», — добавила она.

09:59 16.02.2022 Российская сборная по хоккею сражается в эти минуты за выход в полуфинал с командой Дании. Счет 1:1, идет второй период. Автором заброшенной шайбы на 14-й минуте первого периода стал капитан команды Вадим Шипачев, однако в самом начале второго периода датчане смогли сравнять счет.

10:00 16.02.2022 Сборная США проиграла хоккеистам из Словакии в ¼ финала Олимпиады и покидает Пекин. Словаки смогли вырвать победу у американцев в серии буллитов. (РИА Новости)

10:08 16.02.2022 За выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх пристально следят в Забайкалье. Как сообщает 16 февраля пресс-служба правительства региона, преподаватель по информатике и физике из посёлка Забайкальск Юлия Гильфанова даже написала стихи в её поддержку: Всегда иди вперёд к заветной целиИ никогда, прошу, не отступай.Какие б вихри ни кружили и метели,Камила, ты — непобедима! Так и знай. Читайте также: Забайкалье поддержало фигуристку Валиеву стихами

10:12 16.02.2022 Мужская сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой США в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2. Читайте также: Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв США

10:33 16.02.2022 Российский хоккеист Вадим Шипачёв (сс)Ludovic Péron

10:56 16.02.2022 Наталья Непряева. Лыжница. (сс) Stein Langorgen

10:56 16.02.2022 Сегодня, 16 февраля, во втором полуфинале лыжных гонок в командном спринте стартуют Наталья Непряева и Юлия Ступак. После женщин на старт выйдут мужчины. Россию представляют Александр Большунов и Александр Терентьев.

11:17 16.02.2022 Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Дании в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 3:1. Читайте также: Сборная России по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал Олимпиады

11:18 16.02.2022 Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине [kremlin.ru]

11:25 16.02.2022 В финал командного спринта на Олимпийских играх в Пекине вышли российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева. Подробности в материале: Лыжницы Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта на Олимпиаде

11:40 16.02.2022 Наталья Непряева. Лыжница. (сс) Granada

11:57 16.02.2022 Мужская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Пекине, проиграв команде Великобритании. Читайте также: Российские кёрлингисты не смогли выйти в полуфинал Олимпиады

12:05 16.02.2022 Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Читайте также: Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде

12:08 16.02.2022 Российская биатлонистка Светлана Миронова (сс)Marcus Cyron

12:09 16.02.2022 Российские лыжники Александр Большунови Александр Терентьев квалифицировались в финал Олимпийских игр в Пекине в командном спринте классическим стилем. Финал командного спринта у мужчин начнется в 12:45 мск 16 февраля.

12:14 16.02.2022 В финал командного спринта на Олимпийских играх в Пекине вышли российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев. Читайте подробнее: Большунов и Терентьев прошли в финал командного спринта на Олимпиаде

12:32 16.02.2022 Первая шайба капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачева на олимпийском турнире поможет ему раскрепоститься, считает главный тренер национальной команды Алексей Жамнов. «Ребята все довольны, что Шипачев забил. Надеемся, что Вадик раскрепостится», — сказал тренер. В среду, 16 февраля, сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:1 в четвертьфинальной встрече олимпийского турнира.

12:32 16.02.2022 Российский хоккеист Никита Нестеров (сс)Gspeed0689

12:43 16.02.2022 Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу Олимпиады в командном спринте

13:01 16.02.2022 Мужская сборная России по хоккею может сыграть с командой Канады в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. Об этом: Российские хоккеисты могут сыграть с канадцами в полуфинале Олимпиады

13:09 16.02.2022 Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев заняли третье место в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

13:24 16.02.2022 Джонатан Гурейро, который представлял Россию в танцах на льду на Олимпиаде-2018, назвал выступление Камилы Валиевой великолепным. В интервью RT он сказал: «Я сам фигурист, и я снимаю перед ней шляпу. Честно говоря, думаю, я бы сломался под таким давлением».

13:25 16.02.2022 Камила Валиева (сс)Luu

13:25 16.02.2022 Гурейро рассказал, что вместе с коллегами по комиссии спортсменов ФФККР написал открытое письмо в поддержку фигуристки: «В нём мы просто выразили свою поддержку и дали более широкий контекст [ситуации]… Обстоятельства происходящего, в том числе даты тестов, действительно вызывают сомнения».

14:06 16.02.2022 Олимпийский монумент (сс)FreeMO

14:10 16.02.2022 Мужская сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 5:1. Читайте также: Финские хоккеисты разгромили швейцарцев и вышли в полуфинал Олимпиады

14:27 16.02.2022 Мужская сборная России по хоккею сыграет в полуфинале Олимпийских игр в Пекине с победителем матча Швеция — Канада. Об этом: Определились возможные соперники российских хоккеистов в полуфинале Игр

14:56 16.02.2022 Олимпийский флаг (сс)Nizar Kerkeni

15:05 16.02.2022 Российский фристайлист Илья Буров вышел в главный финал на Олимпийских играх в Пекине в лыжной акробатике. Читайте подробнее: Фристайлист Буров вышел в главный финал Игр в лыжной акробатике

15:15 16.02.2022 Сборная Латвии по хоккею с шайбой сыграла на Олимпиаде в Пекине четыре матча и потерпела четыре поражения. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на спортивного комментатора Владимира Иванова. «Как можно оценить такой итог? Он плачевный, он разочаровывает, это ужасно. И не надо тут искать оправданий — в лужу сели все: громко и с треском», — написал комментатор. Читайте подробнее: Итог выступления хоккеистов Латвии на Олимпиаде плачевный — мнение

15:18 16.02.2022 Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в лыжной акробатике. Читайте подробнее: Российский фристайлист Буров выиграл бронзу Олимпиады в лыжной акробатике

15:47 16.02.2022 Российские шорт-трекистки Софья Просвирнова и Анна Вострикова не смогли выйти в финал на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Пекине.

16:05 16.02.2022 beijing2022.cn

16:34 16.02.2022 В монгольских СМИ российскую фигуристку Камилу Валиеву называют «ярким светом в темноте» и «победившей давление со стороны ненадежных взрослых». Подробности в материале: Монгольский министр восхитился фигуристкой Камилой Валиевой

17:41 16.02.2022 Российская биатлонистка Ульяна Кайшева. Фото: mil.ru

17:58 16.02.2022 Российские керлингистки уступили команде Швеции со счетом 5:8 в матче предварительного этапа Олимпиады.

18:01 16.02.2022 Александр Логинов. (cc) Marcus Cyron

18:24 16.02.2022 В поддержку 15-летней уроженки Казани Камилы Валиевой в столице Татарии появились рекламные щиты. Всего на улицах размещено 29 баннеров со словами: «Камила, мы с тобой!». Читайте подробнее: В Татарии в поддержку Камилы Валиевой появились десятки рекламных щитов

18:46 16.02.2022 Об отстранении от дальнейшего участия в Олимпиаде в Пекине украинской лыжницы Валентины Каминской из-за положительного допинг-теста сообщает 16 февраля пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA). Об этом: В допинг-пробе лыжницы с Украины нашли запрещённые вещества

19:04 16.02.2022 Сборная России по хоккею сыграет в полуфинале олимпийского турнира со сборной Швеции.

20:05 16.02.2022 Софья Просвирнова на встрече с Владимиром Путиным перед поездкой на Олимпиаду в Пхёнчхане. Фото: kremlin.ru

20:54 16.02.2022 Победа российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на зимней Олимпиаде в Пекине стала поводом для бурной реакции интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 16 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Всем подонкам назло!» — сети о победе фигуристки Валиевой на Олимпиаде

21:05 16.02.2022 На Олимпийских играх в Пекине замена в последнюю минуту помогла Германии выиграть золото в командном спринте по пересеченной местности, сообщает Tagesschau. Читайте также: Олимпиада-2022: Германия выиграла золото в женском командном спринте

22:17 16.02.2022 Ульяна Нигматуллина. Биатлон. Фото: mil.ru

06:48 17.02.2022 По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета. Читайте подробнее: Среди участников Олимпиады за сутки не выявили новых случаев COVID-19

07:19 17.02.2022 На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 17 февраля разыграют шесть комплектов медалей.

07:53 17.02.2022 За время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине среди волонтёров, работающих внутри защитных «пузырей», не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заместитель директора оргкомитета Игр по контролю за пандемией Хуан Чунь 17 февраля сообщил журналистам. Читайте подробнее: Ни один волонтёр Олимпиады в Пекине не заразился коронавирусом — Оргкомитет

08:25 17.02.2022 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встречался со сборной США по фигурному катанию, чтобы обсудить отмену церемонии награждения по итогам командного турнира. Об этом: Глава МОК обсудил со сборной США отмену церемонии награждения фигуристов

08:37 17.02.2022 Решение о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) негативно отражается на борьбе с допингом в России. Об этом 17 февраля заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом: В WADA заявили о негативном влиянии дела Валиевой на борьбу с допингом в РФ

08:49 17.02.2022 Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский комитет России (ОКР) работают ежедневно по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 17 февраля сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. Подробности в материале: В МОК заявили, что ежедневно работают с ОКР по делу Валиевой

09:18 17.02.2022 Глава пресс-службы МОК Марк Адамс: «Мы работаем (по делу фигуристки Камилы Валиевой — прим. ред.) на самых разных уровнях с ОКР, обсуждаем вопрос ежедневно».

09:43 17.02.2022 Женская сборная Канады по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине, обыграв в финальном матче американок со счётом 3:2. Подробности в материале: Женская сборная Канады по хоккею выиграла золото Олимпиады

09:55 17.02.2022 Швейцарская горнолыжница Мишель Гизен стала олимпийской чемпионкой в суперкомбинации на Играх в Пекине. Подробности в материале: Швейцарская горнолыжница Гизен победила в суперкомбинации на Олимпиаде

10:25 17.02.2022 Валентина Каминская (сс) Granada

10:59 17.02.2022 Жители Красноярска устроили флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. Они сняли и выложили в интернет видео со словами поддержки, адресованными спортсменке, а также «забросали» её игрушками.

11:13 17.02.2022 Если российская фигуристка Камила Валиева установит мировой рекорд на Олимпийских играх, то Международный союз конькобежцев (ISU) будет считать его предварительным. Об этом: ISU будет считать мировой рекорд Камилы Валиевой предварительным

11:26 17.02.2022 Конькобежцы Читы и их тренер приняли участие во флешмобе в поддержку сборной России на Олимпийских играх. Подробности 17 февраля сообщает пресс-служа правительства региона. «Хотелось бы пожелать удачи, я с ними многими знаком. Некоторые из спортсменов — мои ровесники, мы с ними встречались на Кубке Сибири и Дальнего Востока. На соревнованиях вместе бегали. Я думаю, у ребят все получится. Не нужно обращать ни на кого внимания», — пояснил тренер по конькобежному спорту Семён Чернышов. Читайте также: Забайкальские конькобежцы поддержали олимпийский флешмоб

11:29 17.02.2022 Камила Валиева (сс)Luu

12:17 17.02.2022 Красноярцы в соцсетях оставляют слова поддержки Камиле Валиевой: «Камила, мы с тобой! И верим, что тебя просто подставили! Борись, несмотря ни на что!!! Держись, девочка!»

12:29 17.02.2022 Результаты олимпийского командного турнира у фигуристов не подлежат пересмотру. Об этом 17 февраля заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр», — сказал Поздняков. Читайте подробнее: Результаты командного турнира фигуристов не подлежат пересмотру — глава ОКР

12:38 17.02.2022 Олимпийский комитет России (ОКР) попросил Международный олимпийский комитет (МОК) провести церемонию награждения фигуристов по результатам командного турнира, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Читайте также: ОКР попросил МОК провести церемонию награждения фигуристов

12:58 17.02.2022 Российская конькобежка АнгелинаГоликова заняла четвёртое место на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине, отстав от третьего места на 0,1 секунды. Подробности в материале: Конькобежке Голиковой не хватило 0,1 секунды до бронзы Олимпиады

13:23 17.02.2022 Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Великобритании, заняла последнее место и завершила выступление на Олимпиаде. Подробности в материале: Женская сборная России по кёрлингу заняла последнее место на Олимпиаде

13:50 17.02.2022 Главный тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов подал в отставку после провала команды на Олимпийских играх. Читайте также: Главный тренер женской сборной России по кёрлингу подал в отставку

14:13 17.02.2022 Украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении карьеры после положительного допинг-теста на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Украинская лыжница завершила карьеру после обнаружения допинга на Играх

14:46 17.02.2022 По словам украинской лыжницы Валентины Каминской, новость о положительной допинг-пробе на Олимпиаде стала для неё катастрофой.

15:25 17.02.2022 Финский лыжник Ийво Нисканен заканчивает своё выступление на Олимпийских играх в Пекине и не примет участия в марафоне на 50 км. Об этом 17 февраля он написал в Instagram. Об этом: Финский лыжник Нисканен не выступит в марафоне на Олимпиаде

15:32 17.02.2022 Камила Валиева (сс)Luu

15:49 17.02.2022 В среду, 16 февраля, в Польшу после старта на зимних Олимпийских играх в Пекине вернулись польские прыгуны с трамплина на лыжах. Об этом передает Polskie Radio. В аэропорту в Варшаве польскую национальную команду прыгунов с трамплина на лыжах встретили сотни болельщиков. В команде присутствовал обладатель единственной для польской сборной медали на текущей Олимпиаде — Давид Кубацкий. Подробности в материале: Польские прыгуны с трамплина на лыжах вернулись из Пекина в Варшаву

15:54 17.02.2022 Будет ли российская фигуристка Камила Валиева участвовать в чемпионате мира, зависит от хода расследования дела о положительной допинг-пробе. Читайте подробнее: Участие Валиевой в ЧМ зависит от расследования дела о допинг-пробе

16:15 17.02.2022 Камила Валиева вышла на разминку перед произвольной программой. Сегодня также выступят Анна Щербакова и Александра Трусова.

16:32 17.02.2022 Россиянка Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков.

16:33 17.02.2022 Она откатала свою произвольную программу очень хорошо.

16:43 17.02.2022 Результат Александры Трусовой: 177,13 балла (251,73 в сумме).

17:04 17.02.2022 Итоги: у Анны Щербаковой золото, Александра Трусова взяла серебро, Камила Валиева стала четвертой.

17:18 17.02.2022 Анна Щербакова получила 255,95 балла.

17:21 17.02.2022 Камила Валиева не смогла сдержать слёз после выступления на Олимпиаде. Она лидировала после короткой программы, но несколько раз упала в произвольной программе. В итоге у неё только четвертое место.

17:33 17.02.2022 Камила Валиева (сс)Luu

17:36 17.02.2022 Редактор спортивного отдела «КП» Павел Садков о главной несправедливости Олимпиады: «Главный кадр — это глаза Анны Щербаковой. Олимпийской чемпионки. Великой и прекрасной. Которая достигла всего своим трудом, честно, получила золото по заслугам. Но на ее лице чувство неловкости, слезы от только что увиденной вселенской несправедливости. Именно она, как настоящий профессионал понимала что на ее глазах свершилось что-то очень неправильное. Пусть и выгодное лично для нее. Но Анна не о выгоде думала, а о подруге по команде. За что ей отдельное спасибо!»

17:37 17.02.2022 Он уверен, что Камила еще выйдет на лед с улыбкой и своей потрясающей грацией. «Эта девочка снова встанет на ноги, снова будет лучше всех, сильнее всех и всех прекраснее… Не сметь рыдать, Камила! Все будет хорошо. Все уже хорошо, ведь тебя любит огромная страна».

17:40 17.02.2022 Пять четверных прыжков выполнила 17 февраля российская фигуристка Александра Трусова на Олимпиаде в Пекине, передаёт «Спорт-экспресс». Подробности в материале: Российская фигуристка Трусова на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков

17:56 17.02.2022 17-летняя российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании. Эта золотая медаль стала для команды ОКР пятой. Читайте также: Анна Щербакова принесла олимпийской сборной России пятую золотую медаль

18:01 17.02.2022 Журналист КП-Спорт Евгений Несын прокомментировал исход в женском фигурном катании на Олимпиаде: «Камила выиграла дело в суде, получила допуск к Олимпиаде. Но каждый день на нее методично давили, по ней просто били, а от такого внимания скрыться сложно. И в итоге — добили. На льду в произвольной программе была не Камила. Это была просто не она. Так Валиева не катается. Потому что по ней били и, увы, добили. Лед фигуристка покинула в слезах. Судьи дали ей четвертое место. Благодаря этому церемония награждения на Олимпиаде была проведена. Но у Валиевой остается разбирательство по допинг-делу. Это все будет в будущем, и многие болельщики верят, что получится отбить все обвинения в адрес 15-летней фигуристки».

18:04 17.02.2022 Ирина Слуцкая о ситуации с Камилой Валиевой: «Выдержать такой прессинг, не давать ребёнку спать полночи из-за этих судов, таскать её везде. Эти здоровые мужики, которые её преследовали и маленькой девочке в спину кидали нелицеприятные слова. Невозможно пройти то, через что прошла она».

18:15 17.02.2022 Александра Трусова об итогах женского одиночного турнира Олимпиады в Пекине: «Результат вы сами видели, сами всё знаете. Результатом я недовольна, собой довольна».

19:17 17.02.2022 Какое бы психологическое давление ни пришлось выдержать российским фигуристкам и тренерскому штабу Этери Тутберидзе, но они совершили невозможное. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин (ЛДПР). Подробности в материале: Депутат Госдумы: российские фигуристки совершили невозможное

20:07 17.02.2022 Анна Щербакова и Александра Трусова доказали, что на льду им нет равных.

20:20 17.02.2022 Выпускник Ярославского педагогического университета имени К.Д. Ушинского Илья Буров — бронзовый призёр XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине по лыжному фристайлу в дисциплине «акробатика». Он окончил факультет физической культуры в 2016 году.

20:59 17.02.2022 Альтернативный медальный зачёт Олимпиады на данный момент: 1. Норвегия — 14 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых медалей 2. Германия — 10 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых медалей 3−4. Россия — 5 золотых, 9 серебряных, 12 бронзовых медалей 3−4. США — 8 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых медалей

21:42 17.02.2022 Конькобежка Ольга Фаткулина призналась, что недовольна организацией и атмосферой на Олимпиаде в Пекине, сообщает RT. «На стадионе атмосфера хорошая, а в остальном… В столовой кормят одинаково, еда однообразная. Пришла на завтрак — хлеба нет. Потом принесли, но мне уже не надо. Грёбаный Китай. Мне жаль молодых, которые приехали: тусовки нет, праздника нет, атмосферы нет. Волонтёры пытаются что-то сделать, но это не то», — заявила Фаткулина после завершения соревнований в беге на 1000 м.

22:14 17.02.2022 18 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будет разыграно пять комплектов наград, а также бронза в мужском керлинге.

22:16 17.02.2022 Также 18 февраля состоятся полуфинальные матчи в мужском хоккейном турнире. Сборная России сыграет с командой Швеции.

22:50 17.02.2022 Российская фигуристка Алёна Косторная поздравила Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх: «Я горжусь тобой, и кто бы что ни говорил, ты заслужила эту медаль. Точнее, именно золотая медаль должна висеть на шее чемпионки».

22:56 17.02.2022 В CAS подтвердили, что запрещённое вещество могло попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки.

23:37 17.02.2022 Первое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине завоевала российская фигуристка Анна Щербакова, сообщил 17 февраля Олимпийский комитет России. Об этом: Российская фигуристка Щербакова завоевала золото на Играх

06:21 18.02.2022 В аэропорту Красноярска 17 февраля встретили красноярских спортсменов-олимпийцев, завершивших выступление на зимних Играх в Пекине. Читайте также: Красноярские спортсмены-олимпийцы возвращаются домой

06:56 18.02.2022 Российский лыжник Александр Терентьев. (сс) Sandro Halank.

07:25 18.02.2022 Информация, согласно которой Международное агентство тестирование (ITA) посодействовало временному отстранению украинской лыжницы Валентины Каминской после того, как в её допинг-пробе были обнаружены запрещённые на Олимпиаде вещества, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 февраля в социальной сети Facebook. Об этом: Сеть: «А где истерика, как с РФ?» — лыжницу с Украины поймали на допинге

07:36 18.02.2022 Глава МОК Томас Бах признал Олимпийские игры в Пекине успешными.

07:37 18.02.2022 Томас Бах не согласился, что в неудачном выступлении Валиевой в личном турнире есть вина МОК: «Нельзя решить проблему, игнорируя ее. И мы не игнорировали ее, это не был хаос, это справедливость, это решение суда. Понятно, что выражались разные мнения по всему миру, но мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в организме 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат. Мы считаем, что винить в этом случае надо тех, кто за это отвечает». Он добавил, что нужно поднять вопрос о минимальном возрасте спортсменов на Олимпиадах.

07:55 18.02.2022 Напомним, 17 февраля олимпийский день принес нам бурю эмоций. Заставили понервничать наши фигуристки. Анна Щербакова безупречно выполнила произвольную программу и выиграла золото в женском одиночном катании. Александра Трусова завоевала серебряную медаль, при этом установив рекорд: спортсменка показала пять четверных прыжков. Сегодня, 18 февраля, не менее напряженный день: продолжаем болеть за фигуристов, но теперь уже в парном катании, и ждем полуфинал по хоккею, где Россия встретится с Швецией.

08:25 18.02.2022 «Тут взрослых мужиков трясет»: хоккеист сборной Сергей Андронов восхитился нашими фигуристками. «Прокаты были поздним вечером, я в это время уже отдыхал. Сегодня утром посмотрел повтор. Очень рад за наших девчонок, за нашу страну. Очевидно, что российские фигуристки доминируют над остальными. Они такие маленькие и справляются с такой большой ответственностью. Тут взрослых мужиков трясет, а уж как они с этим справляются?! Девчонки молодцы», — сказал Андронов журналистам.

08:33 18.02.2022 Российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Щербакова заняла второе место в короткой программе, получив 80,20 балла и уступив Камиле Валиевой. В произвольной программе она также стала второй, получив 175,75 балла и уступив Александре Трусовой. Читайте также: Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании

08:47 18.02.2022 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложит все усилия для расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 18 февраля заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Читайте подробнее: В МОК заявили, что WADA приложит все усилия для расследования дела Валиевой

08:59 18.02.2022 Международный олимпийский комитет (МОК) не хотел, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом 18 февраля заявил глава МОК Томас Бах. Читайте также: МОК не хотел, чтобы Валиева участвовала в Олимпиаде — Бах

09:18 18.02.2022 Российскую фигуристку Камилу Валиеву холодно встретили её тренеры, когда она выходила со льда после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Об этом 18 февраля заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Подробности в материале: Бах обвинил тренеров Валиевой в холодном отношении к спортсменке

09:31 18.02.2022 Мужская сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 2:0. Подробности в материале: Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпиады

09:32 18.02.2022 Российский хоккеист Вадим Шипачев. (сс) Frankie Fouganthin.

09:58 18.02.2022 Задержка между взятием допинг-пробы у российской фигуристки Камилы Валиевой и оглашением её результатов произошла по вине Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 18 февраля заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Читайте подробнее: WADA вновь свалило на РУСАДА вину за задержку допинг-пробы Валиевой

09:58 18.02.2022 Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков выступит сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине. Он примет участие в забеге на дистанции 1000 метров. Его соперником в 12-й паре станет белорус Игнат Головатюк.

10:05 18.02.2022 Спортивный арбитражный суд (CAS) проигнорировал Всемирный антидопинговый кодекс, когда принимал решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине. Об этом 18 февраля заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Читайте также: WADA обвинило CAS в игнорировании антидопингового кодекса

10:23 18.02.2022 В финал в ски-кроссе вышел российский фристайлист Сергей Ридзик на Олимпийских играх в Пекине Читайте также: Фристайлист Ридзик вышел финал Олимпиады в ски-кроссе

10:29 18.02.2022 Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в дисциплине «ски-кросс» на Олимпийских играх в Пекине. Читайте подробнее: Фристайлист Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде

10:42 18.02.2022 Обсуждение вопроса об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх инициировал исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 18 февраля сообщил глава организации Томас Бах на пресс-конференции. Об этом: МОК решил обсудить вопрос об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх

10:52 18.02.2022 Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла пятое место в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Биатлонистка Резцова заняла пятое место в масс-старте на Олимпиаде