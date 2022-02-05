Москва, 5 февраля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Провальное правление Николая II стало губительным не только для страны, но и для него самого. В конце жизни он в каком-то смысле сполна «расплатился» за своё пренебрежение долгом и ответственностью государя, считает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

Николай II с семьёй

В целом, отвечая на вопрос, «Николай II преступник или святой?», Алексей Вязовский отметил, что известные исторические личности, за редким исключением, редко когда можно подвести к одному знаменателю.

«Были ли в жизни Николая преступления? Смотря, что считать таковым. Жестокое подавление революции 1905-го года, давка на Ходынке, Кровавое воскресенье, проигранные Русско-японская и Первая мировая войны — за всё это безусловно несёт ответственность глава государства. На тот момент царь Николай II. И в то же время император был хорошим семьянином, заботливым мужем. По своим человеческим качествам это вряд ли был монстр, который заслужил подвал Ипатьевского дома. И уж тем более не заслужили такой участи его жена, дети, слуги», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте исполнится 105 лет со дня отречения Николая Романова от престола, а в апреле отмечается 110 лет с момента Ленского расстрела, в результате которого от пуль правительственных войск погибли, по разным оценкам, от 150 до 270 человек. И канонизация царской семьи за мученическую кончину до сих пор вызывает вопросы среди православных верующих.