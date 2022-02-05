Астана, 5 февраля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом был подтвержден международном рейтинговым агентством Fitch, 5 февраля сообщили в пресс-службе Национального банка страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Организация прогнозирует, что ВВП республики в 2022 году вырастет на 3,9%. Эксперты Fitch считают, что на это окажут влияние рост нефтедобычи по решению ОПЕК+ и увеличение спроса на природные ресурсы в мире, а также инвестиции в крупные энергетические проекты и восстановление объемов сельскохозяйственного производства в стране.

Вместе с тем в агентстве полагают, что к концу 2022 года уровень инфляции в Казахстане достигнет 7%, и она вернется к целевому коридору к концу следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «BBB».