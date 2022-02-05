Пекин, , 07:15 — REGNUM Среди прибывших на Олимпийские игры в Пекине 4 февраля было выявлено 45 человек (16%), чьи тесты на COVID-19 оказались положительными. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего в течение последних суток на Игры в Пекин прибыло 287 человек, в том числе 138 спортсменов и официальных лиц. Среди этой категории было выявлено 25 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Ещё 20 заразившихся обнаружили среди 149 «представителей других заинтересованных сторон».

Как сообщало ИА REGNUM, олимпийская сборная США по хоккею на старте Игр в Пекине лишилась Стивена Кэмпфера, Энди Миле и Джейка Сэндерсона — их тесты на COVID-19 оказались положительными.

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