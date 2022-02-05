Исламабад, , 07:15 — REGNUM Силовики Пакистана ликвидировали трех террористов, включая двух высокопоставленных, в ходе военной операции в провинции Белуджистан на юго-западе страны, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Полиция Пакистана

Сообщается, что операция проводилась в одном из районов провинции, где участились случаи нападения вооруженных боевиков. Силовикам удалось обнаружить лагерь террористов и окружить его. В ходе боя были ликвидированы трое боевиков, а также изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое вооруженных боевиков напали на военный блокпост в провинции Белуджистан в Пакистане. Террористы подъехали на мотоцикле, бросили гранату и скрылись. В результате взрыва пострадали шестеро пакистанских военнослужащих.

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