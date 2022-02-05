Нальчик, , 06:56 — REGNUM Крупный пожар произошёл в здании общественной бани в Нальчике, площадь возгорания составила около тысячи кв. метров. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пожар LoggaWiggler

Возгорание произошло в ночь на 5 февраля в здании бани на Кабардинской улице. Загорелась кровля общественного учреждения. Площадь пожара составила около тысячи кв. метров, ему был присвоен второй ранг сложности. В ликвидации возгорания принимали участие 49 человек и 11 единиц техники. Пострадавших в результате ЧП нет.

В настоящее время пожар удалось ликвидировать, пожарные проводят проливку конструкций здания. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании российского посольства на Филиппинах.

Читайте ранее в этом сюжете: В здании российского посольства на Филиппинах произошло возгорание