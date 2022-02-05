Бразилиа, , 06:56 — REGNUM Власти Бразилии могут к концу марта объявить COVID-19 эндемическим заболеванием, а не пандемическим, заявил глава бразильского минздрава Марселу Кейрога в ходе пресс-конференции.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В свете этого мы прогнозируем улучшение ситуации, и к концу текущего квартала, как знать, статус пандемии может быть понижен до эндемии, как это происходит в Европе», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Бразилии впервые с августа 2021 года скончались за одни сутки более тысячи пациентов с COVID-19. При этом в республике вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции из-за распространения штамма «Омикрон». Бразилия занимает третье место в мире по числу зараженных коронавирусом после Соединенных Штатов и Индии.