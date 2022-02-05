Брюссель, , 06:56 — REGNUM Украина в ближайшее время не сможет стать частью Североатлантического альянса, поскольку страна нуждается в реформах. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 4 февраля в интервью телеканалу France24.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он отметил, что для вступления в блок Украине необходимо прийти к внутренним договоренностям. Джоанэ подчеркнул, что НАТО поддерживает Киев, но не собирается участвовать в военных операциях на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее интернет-издание «Европейская правда» распространило информацию о том, что Венгрия выступила против участия Киева в Центре по сотрудничеству в сфере кибербезопасности при НАТО.

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