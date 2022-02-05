Лас-Вегас, США, 5 февраля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Журнал Rolling Stone приобрёл все права на проведение музыкального фестиваля Life Is Beautiful («Жизнь прекрасна»), который ежегодно проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США) при участии 180 тыс. гостей. Об этом говорится в опубликованном 4 февраля заявлении исполнительного директора журнала Гаса Веннера.

Лас-Вегас

Гас Веннер «Сочетание Rolling Stone с аудиторией более 60 млн читателей и невероятно яркого мероприятия, которое привлекает 180 тыс. человек в год — это новая, очень привлекательная территория».

Отмечается, что Rolling Stone намеревается вывести фестиваль «на новый уровень», в том числе, расширить присутствие мероприятия на цифровых платформах.

Условия и сумма сделки не разглашаются.

Фестиваль Life Is Beautiful, собирающий различных исполнителей популярных музыкальных направлений, проводится в Лас-Вегас с 2013 года. В 2022 году он запланирован на сентябрь.