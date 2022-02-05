Подгорица, , 06:39 — REGNUM Вотум недоверия правительству Черногории Здравко Кривокапича был вынесен черногорским парламентом (Скупщина), 4 февраля сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Здание Скупщины Черногории Rasho992

Голосование предложил провести вице-премьер республики Дритан Абазович. Инициативу поддержали 43 парламентария, а против высказались 11 депутатов. Процесс голосования проходил поименно в открытом режиме. Сам глава правительства на заседании отсутствовал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Здравко Кривокапич заявил в обращении к гражданам Черногории, что с 4 февраля он будет смещен с поста премьер-министра страны, поскольку черногорский президент Мило Джуканович «договорился об этом с частью правящей коалиции».

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