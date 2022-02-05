Кито, , 06:27 — REGNUM В столице Эквадора Кито в результате затоплений, вызванных обрушившимся на город 31 января ливнем, погибло не менее 27 человек. Об этом пресс-служба администрации столицы 4 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Кито Danny Arte

пресс-служба администрации Кито «Погибли 27 человек, ранены 55 человек».

По уточнённым данным, 41 пострадавший уже выписан из больниц, в больницах продолжают оставаться 14 человек, состояние одного из них врачи оценивают как критическое. Два жителя считаются пропавшими без вести.

Ранее в связи с трагедией в Кито был объявлен трёхдневный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере шесть человек считаются пропавшими без вести после наводнения, затопившего столицу Эквадора Кито.

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