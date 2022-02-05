Абу-Даби, 5 февраля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Церемония открытия посольства Ватикана состоялась в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола.

Felix Berndt Photography Абу-Даби

Мероприятие прошло в Международный день человеческого братства. Заместитель государственного секретаря Святого престола Эдгар Пенья Парра отметил, что в 2022 году исполняется 15 лет с момента установления дипломатических отношений между ОАЭ и Ватиканом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с первым в истории израильского государства визитом и встретился с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом аль Нахайяном.