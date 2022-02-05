Балашиха, Московская область, 5 февраля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Надземный переход опрокинул грузовой автомобиль на Горьковском шоссе в подмосковной Балашихе. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 30-м километре Горьковского шоссе. По предварительной информации, произошёл самопроизвольный подъём кузова грузовика-самосвала и последующее столкновение с надземным пешеходным переходом.

Мост полностью перекрыл проезжую часть, пострадал водитель самосвала. Спасателям пришлось деблокировать водителя, который был зажат в кабине. Движение по шоссе затруднено, сотрудники ГИБДД организовали путь объезда по шоссе-дублёру. Решается вопрос о привлечении спецтехники для уборки крупных обломков моста с проезжей части.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Петушки Владимирской школьный автобус въехал в автозаправку. Пострадавших в результате ДТП нет.