Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Власти США могут отменить часть пошлин на импорт стали из Японии, которые действуют с 2018 года. Об этом 4 февраля сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их информации, соответствующий вопрос находится на финальной стадии согласования сторон. Вместе с тем отмечается, что размеры квоты на поставки без сборов еще не определены. Кроме того, подчеркивается, что Токио и Вашингтон также обсуждают пошлины на ввоз алюминия.

В настоящее время в США размер сбора за импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности составляет 25% и 10% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 американские власти ввели дополнительные пошлины на ввоз в страну листового алюминия из 16 стран. Так, «крылатый» металл из Германии было решено обложить сбором 242,8%.

Читайте также: США установили дополнительные пошлины на ввоз алюминия из 16 стран