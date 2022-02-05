Москва, 5 февраля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Грузовой самолёт Ту-204, у которого в полете сработал датчик, сигнализировавший о неубранном шасси, штатно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 5 февраля сообщил журналистам источник в авиаслужбах.

(сс) Laurent ERRERA ТУ-204 авиакомпании Red Wings

Авиаборт вылетел из Москвы в Лейпциг, но в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В 05:30 мск самолёт совершил посадку в штатном режиме.

Причина срабатывания датчика устанавливается. Будет проведён техосмотр авиаборта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запросе на экстренную посадку грузовым самолётом Ту-204 в аэропорту «Шереметьево» в связи со срабатыванием датчика, сигнализирующего о неисправности шасси.