Грузовой самолёт с неисправностью благополучно сел в Шереметьево
Москва, 5 февраля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Грузовой самолёт Ту-204, у которого в полете сработал датчик, сигнализировавший о неубранном шасси, штатно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 5 февраля сообщил журналистам источник в авиаслужбах.
(сс) Laurent ERRERA
ТУ-204 авиакомпании Red Wings
Авиаборт вылетел из Москвы в Лейпциг, но в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В 05:30 мск самолёт совершил посадку в штатном режиме.
Причина срабатывания датчика устанавливается. Будет проведён техосмотр авиаборта.
Ранее ИА REGNUM сообщало о запросе на экстренную посадку грузовым самолётом Ту-204 в аэропорту «Шереметьево» в связи со срабатыванием датчика, сигнализирующего о неисправности шасси.