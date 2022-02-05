Южно-Сахалинск, 5 февраля 2022, 06:02 — REGNUM На Сахалине, на реке Полтавской сошла лавина, под снегом, предположительно, оказались два человека. Об этом пресс-служба правительства Сахалинской области сообщает в своём Telegram-канале.
В настоящее время на месте схода лавины работают спасатели, полиция и пожарные. Также туда прибыл глава Углегорского района Дмитрий Цуканов.
Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин.
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