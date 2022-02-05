Южно-Сахалинск, 5 февраля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. На Сахалине на реке Полтавской сошла лавина, под снегом, предположительно, оказались два человека. Об этом пресс-служба правительства Сахалинской области сообщает в своём Telegram-канале.

Scientif38 Лавина

пресс-служба правительства Сахалинской области «На территории Солнцевского угольного разреза на реке Полтавская произошёл сход снежной массы, предварительно, под снегом находятся два человека».

В настоящее время на месте схода лавины работают спасатели, полиция и пожарные. Также туда прибыл глава Углегорского района Дмитрий Цуканов.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин.

Читайте также: В Австрии немецкую лыжницу спасли из-под снежной лавины за 15 минут