Бамако, , 07:54 — REGNUM Европейский союз ввел санкции в отношении нескольких высокопоставленных лиц переходного правительства Мали. Среди них оказался премьер-министр западноафриканской страны Чогуэль Майга. Основной причиной послужили задержка проведения выборов и отсутствие реформ. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

В число лиц, против которых были введены санкции, также вошли полковник Малик Диав, полковник Исмаэль Ваге (оба являются пособниками Гойты, временного главы Мали, пришедшего к власти после первого государственного переворота), Адама Бен Диарра (чиновник, обвиненный в оказании помощи организации первого государственного переворота, пророссийский активист) и Ибрагим Икасса Майга (член переходного правительства Мали).

«В отношении пяти указанных лиц вводится запрет на совершение поездок, ограничивающий для них въезд и транзитный проезд на территории государств-членов ЕС, а также замораживаются их банковские счета, — говорится в заявлении ЕС. — Данные лица, в том числе видные представители переходного правительства Мали, несут ответственность за действия, которые препятствуют и подрывают успешное завершение политического переходного процесса в Мали».

Чогуэль Майга был назначен премьер-министром переходного правительства Мали в июне прошлого года. Несколько дней назад до этого здесь произошел второй государственный переворот. Его обвиняют в несоблюдении соглашения о проведении новых президентских выборов, назначенных на 27 февраля 2022 года. Военная хунта, пришедшая к власти в западноафриканском государстве, заявила, что планирует сохранять власть до 2025 года.

Меры ЕС последовали за ограничениями, введенными в отношении Мали блоком западноафриканских государств ЭКОВАС, который осудил попытки переходного военного правительства продлить свое правление.

В декабре прошлого года ЕС также ввел санкции в отношении восьми человек и трех нефтяных компаний, связанных с российской частной военной компанией «Группа Вагнера», которую обвиняют в нарушениях прав человека в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Ливии и Сирии.

Мали пытается стабилизировать ситуацию на протяжении уже десяти лет. В 2012 году в западноафриканском государстве произошел военный переворот под предводительством кочевников-туарегов. С тех пор стране удается восстановить спокойствие с переменным успехом.